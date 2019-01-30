2019-01-30T19:50:09+03:00
Звезды

Джигурда прыгнул в кровать к Волочковой

Скоро все тайное станет явным, предупредила балерина
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова решила рассказать всю правду о своих отношениях с эпатажным певцомАнастасия Волочкова решила рассказать всю правду о своих отношениях с эпатажным певцомФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Не успела Анастсия Волочкова сообщить о том, что спелась с одиозным артистом Никитой Джигурдой, как спровоцировала новую волну слухов о своей личной жизни. Скандальная балерина обнародовала несколько видео и фото с Джигурдой из спальни.

Анастасия Волочкова решила рассказать всю правду о своих отношениях с эпатажным певцом, опубликовав фотографии, на которых Джигурда схватил ее за ноги.

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Волочкова решила рассказать всю правду о своих отношениях с Джигурдой
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"Репетируем с Никитой дома. А скоро все тайное станет явным... Вот вы и удивитесь. А дуэт песни - это ягодки", - предупредила подписчиков знаименитость. Она выложила снимок, на котором Джигурда прыгнул к ней в кровать и нежно обнимает ее сзади. Видимо, певец так спешил к Насте, что потерял обувь - у кровати одиноко остался лежать один тапок, в то время как судьба второго не известна.

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Певец так спешил к Насте, что потерял тапок
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Злопыхатели сразу же завалили Волочкову едкими комментариями. Они жестко ракритиковали балерину и напомнили ей, что у Джигурды есть Анисина, а Волочкова ведет себя "недостойно и вообще позорно".

"Настасья, а Вам не стыдно сиськи вываливать перед мужиком, и что чужой мужик Вас по ляжкам гладит", "Какое нравственное падение… На дне", "Настя, а любимый не ревнует? Никита ведь вам все ножки облапал", "Плохая примета , чужой мужик в кровати ...", "И всех сразу в кровать", "Настя, похоже вас с Никитой связывает нечто большее, чем дружба", - негодует народ.

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Джигурда носит балерину на руках
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Сайт kp.ru писал о том, что Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о совместном творческом союзе. Пара уже записала песню, однако, как утверждает скандально известная балерина, это только начало. Певец также сообщил, что Марина Анисина в курсе происходящего:. "Богиня АНИС одобрила наш творческий дуэт с богиней Волочковой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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