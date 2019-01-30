Джигурда прыгнул в кровать к Волочковой

Не успела Анастсия Волочкова сообщить о том, что спелась с одиозным артистом Никитой Джигурдой, как спровоцировала новую волну слухов о своей личной жизни. Скандальная балерина обнародовала несколько видео и фото с Джигурдой из спальни.

Анастасия Волочкова решила рассказать всю правду о своих отношениях с эпатажным певцом, опубликовав фотографии, на которых Джигурда схватил ее за ноги.

volochkova_art Волочкова решила рассказать всю правду о своих отношениях с Джигурдой

"Репетируем с Никитой дома. А скоро все тайное станет явным... Вот вы и удивитесь. А дуэт песни - это ягодки", - предупредила подписчиков знаименитость. Она выложила снимок, на котором Джигурда прыгнул к ней в кровать и нежно обнимает ее сзади. Видимо, певец так спешил к Насте, что потерял обувь - у кровати одиноко остался лежать один тапок, в то время как судьба второго не известна.

volochkova_art Певец так спешил к Насте, что потерял тапок

Злопыхатели сразу же завалили Волочкову едкими комментариями. Они жестко ракритиковали балерину и напомнили ей, что у Джигурды есть Анисина, а Волочкова ведет себя "недостойно и вообще позорно".

"Настасья, а Вам не стыдно сиськи вываливать перед мужиком, и что чужой мужик Вас по ляжкам гладит", "Какое нравственное падение… На дне", "Настя, а любимый не ревнует? Никита ведь вам все ножки облапал", "Плохая примета , чужой мужик в кровати ...", "И всех сразу в кровать", "Настя, похоже вас с Никитой связывает нечто большее, чем дружба", - негодует народ.

volochkova_art Джигурда носит балерину на руках

Сайт kp.ru писал о том, что Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о совместном творческом союзе. Пара уже записала песню, однако, как утверждает скандально известная балерина, это только начало. Певец также сообщил, что Марина Анисина в курсе происходящего:. "Богиня АНИС одобрила наш творческий дуэт с богиней Волочковой".