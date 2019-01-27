Волочкова в шпагате села на печку в бане

Анастасия Волочкова устроила горячую фотосессию в бане. Балерина успела искупаться, обнажиться, ее попарили потные красавцы, а потом она села в шпагате на печку.

Волочкова уверена, что от снимков из бани все придут в неописуемый восторг. "Так что дай вам Бог пережить то, что вы увидите, любимые! И шпагаты тоже, конечно!" - заблаговременно предупредила артистка особо впечатлительных подписчиков.

volochkova_art Романтический выходной с любимым

Так, фанаты Анастасии узнали, что знаменитость приучает возлюбленного к жарким процедурам. Руку мужчины можно заметить на одном из снимков. Волочкова и ее жених сели в жбан с водой, стоящий на открытом огне. Мужчины высунул конечность, чтобы обнять любимую.

Он также выступил и в роли фотографа, запечатлев танцовщицу в разных позах. "Это наш прекрасный романтический выходной с любимым. Это новое место. И сегодня оно только для нас двоих… Конек-Горбунок… Лед и пламень нам не помеха, потому что в сердце любовь", - подписала снимкок балерина.

volochkova_art Доподлинно не известно, раскалена ли была печка или нет

"А вот Волочкова на печке без пачки. Глазами любимого", - прокомментировала Волочкова еще одно фото. На снимке она предстала сидящей в шпагате на печке. В качестве одежды Настя нацепила клечатую тряпку, завязав ее узлом на груди. Доподлинно не известно, раскалена ли была печка или нет.

Фолловерам балерины ее новая поза в шпагате пришлась по душе. Они на все лады кинулись нахваливать свою либимицу за находчивость.

Танцовщица призналась, что ходит в баню с 13 лет и парится жестко. По ее словам, с этого момента подобный отдых стал для нее главным источником вдохновения и восстановления сил. "Вы знаете, я парюсь очень жестко, потому что с 13 лет и баня, и ледяная купель стали главным восстановлением моих сил и энергии. В банях по всей России меня называют «гроза банщиков»", - сообщила звезда.

volochkova_art Потные красавцы попарили балерину на славу

Она также назвала имена мужчин, которые попарили ее на славу: "Два Ивана не только владеют искусством парения, но и делают спортивный массаж, поскольку спортсмены сами. И сама печь и методы парения и подачи пара меня восхитили".