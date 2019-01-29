Волочкова посоветовала сопернице уменьшить ляшки и вывалила грудь на Джигурду
Анастасия Волочкова и дня не может прожить без того, чтобы не порадовать поклонников своим фирменным шпагатом. При этом у балерины появились соперницы. Но танцовщицу это не смущает - ведь она уверена, что ее шпагаты лучше. Кроме этого знаменитость зщаявила о союзе с Никитой Джигурдой.
"Все же я стимул даю для шпагата... Почувствуйте разницу. Не знаю, кто Вы, но молодец! Только колени и стопы надо вытянуть и ляшки уменьшить... Но Вы клевая!", - ехидно подписала фото Анастасия. Примечательно, что под снимком нет ни одного комментария. Видимо, Настя лишила поклонников возможности высказаться по данному вопросу, отлючив данную фунцию. Иначе сей факт сложно объяснить - стоит балерине выложить новый снимок, так фолловеры бросаются на фото, как пчелы на мед, оствляя сотни комментариев.
Как бы то ни было, но после того, как Настя раскатала соперницу по шпагатам, Волочкова опубликовала фото, где она буквально ныряет голой в сугроб. "Люблю я забраться в снег и сугроб", - подписала танцовщица снимок.
Сообщила Анастасия поклонникам и о том, что записала дуэт с Никитой Джигурдой. Знаменитости дружат уже много лет и живут по соседству. "В этом человеке столько мужества, мощи, благородства, силы, мудрости и талантов!.. Когда две эпатажные личности соединяются, это всегда позитивно и интересно", – объявила Волочкова.
На фото Джигурда обнял балерину, практически схватив за грудь, которую Настя призывно выпятила. Эпатажный артист поспешил предупредить, что его союз с Волочковой одобрила его супруга Марина Анисина: "Богиня АНИС одобрила наш творческий дуэт с Богиней Волочковой".
В свою очередь, подписчики танцовщицы эмоционально отреагировали на это известие: "Такой ор", "Фу, какая гадость, гадская парочка! Джигурда и Волочкова, два сапога пара!", "Бузову в компанию забыли", "Вообще шок. И, как обычно, грудь вываливается", "Амбиции у Волочковой зашкаливают, а реальность - седовласый фрик и запись «нетленки» на кухне среди чайников. Уровень звезды!".
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