Волочкова посоветовала сопернице уменьшить ляшки и вывалила грудь на Джигурду

Анастасия Волочкова и дня не может прожить без того, чтобы не порадовать поклонников своим фирменным шпагатом. При этом у балерины появились соперницы. Но танцовщицу это не смущает - ведь она уверена, что ее шпагаты лучше. Кроме этого знаменитость зщаявила о союзе с Никитой Джигурдой.

volochkova_art Волочкова радуется: она дает стимул для шпагата

"Все же я стимул даю для шпагата... Почувствуйте разницу. Не знаю, кто Вы, но молодец! Только колени и стопы надо вытянуть и ляшки уменьшить... Но Вы клевая!", - ехидно подписала фото Анастасия. Примечательно, что под снимком нет ни одного комментария. Видимо, Настя лишила поклонников возможности высказаться по данному вопросу, отлючив данную фунцию. Иначе сей факт сложно объяснить - стоит балерине выложить новый снимок, так фолловеры бросаются на фото, как пчелы на мед, оствляя сотни комментариев.

volochkova_art Балерина любит забраться в снег и сугроб

Как бы то ни было, но после того, как Настя раскатала соперницу по шпагатам, Волочкова опубликовала фото, где она буквально ныряет голой в сугроб. "Люблю я забраться в снег и сугроб", - подписала танцовщица снимок.

volochkova_art Балерина с Никитой Джигурдой записала песню

Сообщила Анастасия поклонникам и о том, что записала дуэт с Никитой Джигурдой. Знаменитости дружат уже много лет и живут по соседству. "В этом человеке столько мужества, мощи, благородства, силы, мудрости и талантов!.. Когда две эпатажные личности соединяются, это всегда позитивно и интересно", – объявила Волочкова.

На фото Джигурда обнял балерину, практически схватив за грудь, которую Настя призывно выпятила. Эпатажный артист поспешил предупредить, что его союз с Волочковой одобрила его супруга Марина Анисина: "Богиня АНИС одобрила наш творческий дуэт с Богиней Волочковой".

volochkova_art "Вы содрогнетесь": Никита Джигурда рассыпался в комплиментах Волочковой

В свою очередь, подписчики танцовщицы эмоционально отреагировали на это известие: "Такой ор", "Фу, какая гадость, гадская парочка! Джигурда и Волочкова, два сапога пара!", "Бузову в компанию забыли", "Вообще шок. И, как обычно, грудь вываливается", "Амбиции у Волочковой зашкаливают, а реальность - седовласый фрик и запись «нетленки» на кухне среди чайников. Уровень звезды!".