2019-01-30T20:05:57+03:00
Политика

Протесты оппозиции в Венесуэле. Онлайн-трансляция

Корреспондент "КП" Александр Коц передает последние новости из Каракаса [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В среду в Каракасе состоится очередной массовый митинг оппозиции.В среду в Каракасе состоится очередной массовый митинг оппозиции.Фото: REUTERS
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В Венесуэле уже больше недели продолжаются массовые протесты оппозиционных сил. Ситуация в стране обострилась 23 января после того, как председатель парламента республики Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

Назначение политика признали Соединенные Штаты, которые официальный Каракас обвиняет в организации госпереворота, и ряд других государств. Россия же встала на сторону действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В эту среду, 30 января, в Каракасе состоится очередное массовое шествие противников Мадуро. Спецкор "Комсомольской Правды" Александр Коц находится в эпицентре событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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