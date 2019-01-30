Анастасия Волочкова о задержанном сенаторе Арашукове: «Он всегда кичился своим богатством!»

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали прямо во время заседания Совета Федерации. Против политика выдвинуты обвинения сразу по трем статьям: участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство.

- Я знаю Рауфа Арашукова десять лет, -рассказала «КП» о задержанном сенаторе Арашукове балерина Анастасия Волочкова. - Познакомилась с Арашуковым, когда приезжала с благотворительным концертом в Карачаево-Черкессию. Он вызвался быть спонсором этого концерта, попросив, чтобы я его представила прессе, как уважаемого мецената. Однако свои обязательства он не выполнил. Заплатил моему коллективу в два раза меньше, чем обещал.

Меня это смутило, поскольку я знала, что Рауф из богатой семьи. Меня в нем раздражало, что он всегда кичился своим богатством. Вся моя команда поражалась, мол, такой молодой парень и так кичится деньгами своего отца Рауля Арашукова.

Рауф всегда хвастался своими возможностями. А на деле не выполнял финансовые обязательства. «Олигарх из трущоб», как я таких сказочников называю. Очередной «мыльный пузырь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заказные убийства и хищения на 30 миллиардов: за что задержали самого молодого сенатора Совфеда и его отца

Рауф Арашуков стал широко известен стране как самый молодой сенатор в новейшей истории российского парламентаризма, Конечно, в Госдуме встречаются депутаты и более юные. Но вот самым молодым народным избранником в Совфеде оказался именно уроженец черкесского аула Хабез. И он оказался первым избранником народа, которого повязали прямо в зале заседаний (подробности)

Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать

С самого утра в среду в Совете Федерации что-то пошло не так. Журналистам вырубили привычную трансляцию из зала заседания, а само заседание объявили закрытым (подробности)

Сергей Цеков о задержании сенатора Арашукова: Неприкасаемых в нашем государстве нет

- Почему Совфед принял такое решение?

- Это решение, мне кажется, понятно. Этим решение Совет Федерации показал, что неприкасаемых в нашем государстве нет. Депутатская неприкосновенность не освобождает от детального расследования тех или иных действий сенатора, которые допущены как во время нахождения в Совфеде, так и тогда, когда он был вне парламента. (подробности)

Депутат в 18 лет, министр - в 22: чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков

В Совфеде задержан один из самых влиятельных людей Карачаево-Черкесии и всего Северного Кавказа - Рауф Арашуков. Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств. (подробности)

Отца сенатора Арашукова задержали по подозрению в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей

30 января сотрудники ФСБ провели задержание не только сенатора Рауфа Арашукова, но и его отца "газового короля" Рауля Арашукова. Силовики пришли за бизнесменом на заседание "Газпрома", проходившее сегодня в Санкт-Петербурге.

Согласно имеющейся информации, Рауль Арашуков причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет. (подробности)

Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям

Следственный комитет России предъявил обвинения члену Совета Федерации Рауфу Арашукову, который подозревается в целом ряде различных преступлений. Так, расследование в отношении сенатора будет вестись сразу по трем статьям - участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство (подробности)