Корреспондент "Комсомолки" проверила, как охраняют картины в Третьяковке и Пушкинском музее

Дерзость, с которой Дмитрий Чуприков похитил, а точнее просто взял и унес под мышкой картину Куинджи, обсуждать будут еще долго. Как и кто следит за порядком в крупнейших музеях столицы, проверили корреспонденты "КП".

НЕ СПАТЬ НА ПОСТУ ПОМОГАЕТ АРТРИТ

- Телефоны и ключи достаем из кармана, сумку открываем, - скомандовала молодая хрупкая росгвардейка у рамки металлодетектора в главном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

Пара секунд - и вот я уже в музее.

Картину украли в соседнем корпусе, и в этот же день из гардероба пропала дорогая норковая шуба. Сначала происшествия связывали, якобы норка была отвлекающим маневром, но позже выяснилось, что это совпадение. Прижимая к груди свою шубку, спрашиваю у администратора, можно ли не сдавать, вдруг украдут.

- Ничего у нас не пропадает. Той даме шубу мы вернули через два часа. Гардеробщик просто шубы перепутал, было две абсолютно одинаковых. Посетительницы потом поменялись. Так что не переживайте, шуба ваша никуда не денется, - заверила меня сотрудница музея. - А в зал в верхней одежде строго запрещено, так что или сдавайте в гардероб, или летом приходите.

Охрана в основных залах Третьяковки так и не появиласьФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Делать нечего, пришлось с шубой расстаться. В холле у гардероба целая толпа посетителей. По словам музейщиков, народ хлынул после ЧП с ограблением. Очередь не только на Куинджи, но и на основную экспозицию. Тут и пенсионеры, и школьники, и туристы, а вот сотрудников охраны - нет. Хоть " ау " кричи: ни одного человека в форме.

В музейных залах тоже никаких намеков на усиление. За порядком следят старые добрые смотрительницы. Обхожу несколько залов, и вот портрет типичной сотрудницы Третьяковки готов: это женщина 65+, коренная москвичка на пенсии, большинство - бывшие школьные учительницы, которых хлебом не корми, дай поговорить о культуре. Ну или в свете последних событий об охране.

- Вот видите - пультик. Я его всегда в руке держу, - показала мне смотрительница Валентина небольшое устройство, помещающееся на ладони и напоминающее автомобильную сигнализацию. - Стоит только на кнопочку нажать, как с первого этажа прибежит охрана. Я сама проверяла, все работает.

- Вас что грабили?

- Нет, слава Богу. Иногда разговорюсь с кем-нибудь из посетителей и сама не замечаю, как на кнопочку нажала. Дело случая, а ребята тут как тут. У них тревога срабатывает. Точно такие же пультики были и у смотрительниц выставки Куинджи. Вот только они пропажу картины не заметили, поэтому и не нажали.

Смотрительницы коллег, которые дежурили в злосчастном зале, жалеют. По музею ходят слухи, что двоих женщин уволили, точнее, попросили их написать "по собственному желанию".

Не спать на посту помогает артритФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- С того дня мы их больше и не видели. Но скажу я вам, на их месте любая могла оказаться. Я сама работала в этом зале целый месяц, это был какой-то кошмар. Целый день ни присесть, толпы людей, за которыми даже картин не видно. А еще эти перегородки понаставили. Вот в таком закутке картину и стянули, - рассказала другая смотрительница Татьяна.

И правда, пульты с тревожной кнопкой тут в руках у всех смотрительниц. А вот сотрудников охраны в залах, как и до похищения - нет. Я обошла все залы основной экспозиции и не встретила ни одного охранника.

- В залах за порядком мы сами следим Но вы не переживайте, у нас везде камеры, так что в случае чего, найдут, - успокоила то ли меня, то ли себя сторожила музея 79-летняя смотрительница Юлия Тимофеевна.

По словам женщины, после ограбления с ними провели уже два совещания. Строго-настрого запретили подолгу сидеть на стульях и даже в туалет они теперь ходят по расписанию.

- Сказали, если кто-то уснет на посту, то увольнять будут сразу. А как тут уснуть, когда колени из-за артрита так болят, что сил никаких нет, - пожаловалась женщина.

Как будет защищать картины с такими больными коленями, женщина так и не объяснила.

Пушкинском музее за порядком следят пенсионеры в формеФото: Анастасия ВАРДАНЯН

ОХРАННИК СПИТ - СЛУЖБА ИДЕТ

В соседнем Пушкинском музее только и разговоров, что о Третьяковке. Интонация весьма предсказуема: "у нас бы такое не случилось". На входе та же самая проверка у рамки металлодетектора. Только на одного посетителя два охранника. Бравые парни в форме шутят о чем-то своем и внимательно осматривают содержимое сумок.

В залах дежурят смотрители. Большинство - женщины слегка за 40. Но главный экспонат - один единственный на весь музей мужчина-смотритель в зале живописи 17 века.

- У меня точно никто картины не украдет. Догоню и мало не покажется, - заверил меня Сергей, сложив руки на "выдающемся" животе.

Вместо третьяковских женственных серых костюмов с белой блузкой и шарфиком тут почти спортивная униформа: черные брюки, водолазка и балоневая жилетка. "Люди в черном" семенят по залам, стулья смотрителей почти везде пустуют. А вот такого чуда техники, как персональные пультики с тревожной кнопкой, тут нет.

- В каждом зале есть кнопки, связанные с пультом секретной охраны. Я после этого кошмара в Третьяковке свой стульчик прямо к ней поставила. Так что только руку протяни, - рассказала смотрительница Алла.

В залах есть и ЧОПовцы. Мне за время экскурсии встретились пятеро. Все - мужчины пенсионного возраста. Из средств защиты с собой дубинки, на груди висят рации.

Постоянный пункт охраны в музее не только на первом этаже, но и в самом дорогом зале, где хранится золото Трои. Все экспонаты в витринах за стеклом. А вот стул охранника пустует.

- Вот так каждый раз, куртку на стул положит и пошел своими делами заниматься, - пожаловалась смотрительница зала Ольга.

Проверить, вернулся ли охранник, я решила после осмотра экспозиции. Но и спустя 30 минут на месте его не оказалось.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Пора менять пенсионеров на современную систему охраны"

Владелец одного из частных охранных предприятий Олег Рожков:

- На самом деле, увеличение количества людей, которые следят за происходящим в зале на месте или через видеокамеры ничего не изменит. Нельзя полагаться на человеческий фактор — люди устают, люди отвлекаются, люди отходят в туалет. Уже давно создана современные система видеонаблюдения, которая включает в себя автоматизированную систему реагирования. К примеру, в музее установлено правило: нельзя подходить к произведению искусства ближе, чем на метр. Расстояние либо огорожено лентой, либо на полу нарисована красная линия. Любой предмет, который пересекает эту границу, подает сигнал на пункт видеонаблюдения и включает систему безопасности. Даже если охранник отвлёкся, его внимание привлечёт звуковой сигнал. Если охранник через камеру видеонаблюдение видит, что ничего плохого не произошло, просто посетитель, например, махнул рукой, он даст «отбой» системе безопасности. Если «отбоя» нет, то автоматически блокируются входные двери, дежурная группа получает сигнал и задерживает нехорошего человека. Такая система не потребует грандиозных вложений, еще и поможет сэкономить на зарплате смотрителей.

ЦИФРЫ В ТЕМУ

25-30 тысяч рублей в месяц зарабатывают смотрители в музеях Москвы.

По данным сайта Госзакупок, в 2019 году на услуги охраны "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" потратит почти 17 миллионов рублей.

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