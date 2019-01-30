За что СК арестовал «газового короля» и «принца» Северного Кавказа

ОТЦА ВЗЯЛИ В РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ

В то время когда в Москве задерживали сенатора Рауфа Арашукова, в Петербурге в офисе ООО «Газпром межрегионгаз» сотрудники Следственного комитета пришли в рабочий кабинет его отца - советника гендиректора этой компании Рауля Арашукова.

Ему вменяется причастность к хищениям газа у Газпрома на 30 миллиардов рублей, которые происходили в течение нескольких лет. Создание этой преступной группы инкриминируется его сыну-сенатору. В том, кто какую роль там играл, разбирается следствие. В среду обыски по «делу Арашуковых» прошли сразу в нескольких регионах России: Москве, Петербурге, Ставропольском крае, Дагестане, Астраханской области. Как сообщили источники «КП», следственная бригада прибыла и в Карачаево-Черкесию, но пока не получила отмашки к обыскам и задержаниям.

Изъятые в кабинете гаджеты. Фото: СК РФ

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ КЛАН АРАШУКОВЫХ

В 2010 году в Черкесске был убит лидер движения «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков. Задержанные по этому делу на допросах заявляли, что заказчиком убийства был Рауф Арашуков. Следствие также считает, что Арашуков причастен и к резонансному убийству советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, также произошедшему в 2010 году. Несмотря на многочисленные акции протестов, которые устраивали в республике родственники убитых, преступления долгое время оставались нераскрытыми.

У сенатора Рауфа Арашукова также обнаружен загранпаспорт (почему-то поддельный), с которым он собирался, как считает следствие, в ближайшее время скрыться за рубежом (по данным источников «КП» - в Эмиратах).

Клан Арашуковых - один из влиятельных в Карачаево-Черкесии. Нелишним будет отметить, что отец, Рауль Арашуков, которого называют «газовым королем Северного Кавказа», был дважды судим за экономические преступления еще во времена СССР (первый раз отделался условным сроком, во второй получил 2,5 года колонии, обе судимости - за преступления, связанные с хищениями). А начиная с 1998-го занимал руководящие должности в региональных дочках Газпрома.

КАК УБИРАЛИ ПО ЗАКАЗУ СЕНАТОРА

14 марта 2010 года лидера молодежного движения республики Аслана Жукова застрелили на автомойке. Он ответил отказом человеку, похожему на записи по голосу на Рауфа Арашукова, который предлагал привлечь активистов из числа молодежи и захватить здание правительства КЧР во время заседания. В мае того же 2010-го советник президента республики Фраль Шебзухов был избит бейсбольной битой и застрелен, когда, как показалось исполнителю покушения, он «потянулся за своим оружием».

ЧТО ГРОЗИТ?

В случае если обвинение будет доказано в суде, Арашукову-младшему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Арашукову-старшему может светить до 10 лет лишения свободы.

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