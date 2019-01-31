Про уродов и учителей

Последние новости про школьников лучше не читать.

***

Город Волхов (это под Питером, 45 тысяч жителей). Двенадцатилетка, 6-й класс, обратилась в местную больницу с ожогом лица и головы. По словам жертвы, на нее и ее друга-сверстника напали подростки в масках. На девочке неизвестные сожгли шапку. Друг тоже пострадал - его избили, ушиб грудной клетки.

***

Неделю назад - история в Москве: 15-летний школьник доставлен в больницу с ожогами 98% тела. Подросток с двумя сверстниками выпивал, курил и нюхал бензин из канистры на лестничной площадке жилого дома. Молодые люди захотели проверить, что будет, если облить человека бензином и поджечь. Естественно, всё снимали на смартфон. “Подопытный” школьник умер в больнице.

***

А вот подмосковные Химки: первоклашки жестоко избили мальчика по приказу учительницы. “На уроке физкультуры Ваня упал, после чего учитель сказала детям: “Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!”. Все дети накинулись на Ваню и начали бить”. Это рассказ мамы пострадавшего. Семилетний Ваня провел 4 дня в больнице, теперь какое-то время будет сидеть дома, общаться с психологом. А учительница сразу же уволилась по собственному желанию. Что это было - глупая шутка, профессиональное выгорание или внезапно нахлынувшая ненависть к мелким гаденышам - она объяснить не смогла. Директор, как водится, характеризует педагога только с положительной стороны. А детей, избивавших Ваню толпой, никто и не спрашивал. Они же дети…

***

Малолетки из Омска - девочки! - изнасиловали сверстницу бутылкой. Все снимали на видео и попытались выложить в соцсеть. Администратор сообщил в полицию. Юные насильницы теперь уверяют, что жертва сама себя изнасиловала.

***

И вся эта дикость собирается в очень логичный пазл вместе со феерией в Приморье. Там, чтобы привести в чувство особо отпетых старшеклассников, директор школы организовала встречу с “авторитетными взрослыми”. Те по фене и с матерком, “по-мужски”, объяснили пацанам, как жизнь устроена и что с ними будет на зоне за гомосексуальные связи. Читатели в комментариях теперь вот рубятся: часть из них считает, что с этими “малолетними уродами” только так и можно разговаривать, совсем от рук отбились.

***

На этом фоне обновление из Волхова выглядит очень хорошей новостью. Оказывается, 12-летняя девочка придумала историю про нападавших и сгоревшую шапку. Просто они с другом пытались покурить за школой, но по неопытности девочка подожгла зажигалкой волосы, а потом и шапку вместе с капюшоном. А хоррор про подростков в масках дети сочинили, чтобы их не ругали родители. “Двойка” по ОБЖ, но “пятерка” по литературе!

***

Можно в тысячный раз простонать о том, что в школе теперь совсем не воспитывают. Что у детей сегодня авторитеты - не космонавты, а сомнительные личности в ютьюбе. Что в этих ваших интернетах сплошная похабщина. Что соцсети, видеоигры и аниме делают из подростков маньяков и самоубийц.

Но прежде чем начать эту мантру, сначала давайте вспомним, когда мы в последний раз разговаривали с ребенком спокойно, без авторитарного “ты сделал уроки, бездельник?!”. Давайте задумаемся, почему же некоторые из родителей не способны стать примером для ребенка? Может, дело все-таки в нас, а не в них? Прежде чем объявлять интернет и соцсети исчадием ада, может, хотя бы разобраться, почему одни подростки смотрят видео про научные эксперименты, а другие - порно для садистов? И почему ребенок не рассказывает о том, что его интересует и беспокоит? Может, попробовать разок поиграть с сыном/дочкой в “Майнкрафт” - хотя бы минут десять, просто в порядке самопросвещения? А знаете, как вам будет благодарен ребенок, если вы вместе с ним порассматриваете аниме, зададите пару действительно заинтересованных, а не дежурных, вопросов.

Воспитание - это только наша, родительская, работа. Не надо ждать, что ваших детей воспитает школа. Учителя не то что воспитывать, они просто учить не успевают - им надо гору бессмысленных бумажек начальству предоставить. Если мы не научим наших детей быть людьми, очень быстро найдутся те, кто научит их быть насильниками, садистами и наркоманами. И под улюлюканье комментаторов поджигать и избивать людей ради лайков и репостов.