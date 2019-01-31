Посол России в Венесуэле - корреспондентам «КП»: Все новости про «российские самолеты с золотом и наемника» - утка!

О ситуации в венесуэльском обществе:

- Сейчас Венесуэла находится в состоянии тревожного ожидания относительно того, как дальше будут развиваться события в стране и вокруг нее. Венесуэльское общество глубоко расколото. Треть населения выступает за правительство, треть - за оппозицию, а треть еще колеблется, не вполне определившись со своей позицией. Это положение вещей в стране сложилось уже давно. Заслуга Уго Чавеса как раз состояла в том, что сумел привлечь неопределившихся, и поэтому чависты всегда набирали больше 60 процентов голосов.

Я считаю, что самое главное - начать диалог, чтобы в результате стороны пришли к компромиссу. Радетели за демократию из числа венесуэльской оппозиции или их покровителей за рубежом делают одну фундаментальную ошибку — отказывают чавизму в праве на жизнь, но это движение востребовано предыдущим ходом социально-экономического развития всей страны.

Я 40 лет назад, во второй половине 1970-х годов три года работал в Венесуэле. Страна тогда стала получать большие доходы от нефти, но в результате только явственнее стало имущественное расслоение. В результате незначительная часть общества буквально купалась в роскоши, в то время как большая часть населения прозябала. Как заявил в беседе со мной руководитель одного из ведущих центров по исследованию общественного мнения в стране Оскар Шеймель, главная заслуга Чавеса состоит в том, что он вернул чувство собственного достоинства большинству венесуэльцев.

Об эвакуации соотечественников:

- Всего сейчас в Венесуэле проживает от 700 до 800 наших соотечественников. Не хотелось бы думать о негативном сценарии и надеюсь, что нам удастся его избежать, но убежден, что в случае необходимости, всем нашим гражданам будет оказана вся помощь.

О «вывозе золота» (вопрос от корреспондентов «КП»):

- Я читал все эти псевдоновости, и очень обидно, что они очень активно проникают в российские СМИ. Подобные сообщения я комментировать не могу, потому что у посольства нет никакой информации по этому поводу. Диппредставительство не оформляло ни одного разрешения на пролет российского самолета и не вело переговоры с местным Центробанком по золотому запасу Венесуэлы. Подобные «новости» - это пропагандистские утки, которые запускаются с тем, чтобы навредить имиджу России.

Об угрозах российским интересам:

- Считаю, что ситуация не должна угрожать российским интересам, что все те соглашения, которые подписывались между Москвой и Каракасом, всегда составлялись нами таким образом, чтобы уважать законы Венесуэлы. Более того, они были утверждены Национальной ассамблеей, и двустороннее сотрудничество всегда было взаимовыгодным. Не вижу смысла вести речь об угрозе российским интересам в Венесуэле.

О Хуане Гуаидо:

- Я не могу дать ему развернутую характеристику, так как Гуаидо был неизвестен для большинства даже политических обозревателей до декабря прошлого года. Он был один из депутатов Национальной ассамблеи. В этом законодательном органе 167 депутатов, но далеко не все из них известны. К сожалению, Гуаидо относится к радикальному крылу оппозиции, а радикалы несуверенны в своих решениях. Есть информация, что перед вступлением на пост президента Национальной ассамблеи он совершил поездку в США, Колумбию и Бразилию, где встретился с представителями госдепартамента, и с нынешними лидерами этих стран Иваном Дуке и Жаиром Болсонару. Судя по всему, именно тогда прорабатывался план той попытки «цветной революции», свидетелями которой мы сейчас являемся. Думаю, что дальнейшее поведение Гуаидо будет зависеть от того, как будут развиваться события, и каким образом он сможет получить дальнейшую поддержку.

О разрозненности венесуэльской оппозиции:

- Пока оппозиция объединена его самопровозглашением, но уже начинает расслаиваться относительно оценок мер, которые принимает председатель Национальной ассамблеи. Вообще венесуэльская оппозиция достаточно разрозненна, и политические амбиции в ее рядах играют первостепенную роль. Знаете, на этапе когда проходил диалог между оппозицией и правительством в Доминиканской Республике, у меня было несколько встреч с оппозицией, и я спрашивал их — почему в ходе переговоров вы не поднимаете вопросы дефицита продовольствия, снабжения лекарства, обстановки в области безопасности. Ведь все общественные вопросы показывали, что именно эти проблемы больше всего волнуют население. Ответы были уклончивы. Могу дать этому только одно объяснение: судя по всему, личные амбиции оппозиционеров оказались куда важнее.

Об американском влиянии:

- Сейчас идут попытки опровержения этой информации, но уже известно, что командующий Южного командования США вместе с колумбийским послом в США позавчера инспектировали венесуэло-колумбийскую границу. Возникают вопросы, зачем высокопоставленный американский военный нашел время посетить этот объект, и не вынашиваются ли они планы агрессии.

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