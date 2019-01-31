Лия Ахеджакова: «Я серьезно не отношусь к творчеству Максима Галкина, хотя иногда он хорошо поет...»

С чего все началось?

Сначала Максим Галкин выступил на празднике театра «Современник» с пародией, героиней которой стала «борец с режимом» актриса Лия Ахеджакова. После этого, спустя почти месяц, на ютуб-канале «Культура памяти» Лия Меджидовна негативно высказалась по поводу шуток Галкина, мол, он использует ее имя, чтобы посмеяться над ней и насмешить зрителя. И тогда Галкин на своей странице в Instagram обратился с актрисе: «Уважаемая Лия Меджидовна, не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами боретесь»… Ну а Интернет-СМИ подхватили заочную перепалки двух артистов и создали хайп.

- Сегодня целый день звонят и просят комментарий, - посетовала Лия Меджидовна. - Всем отказываю: глупо и смешно эту историю комментировать. Вообще анекдот. Если бы Максим Галкин так остро не отреагировал на мои слова, ничего бы не было. Он раздул скандал, мол актриса Ахеджакова мешает его свободе творчества, «перекрыла кислород». Очень смешно, тем более, что я серьезно не отношусь к его творчеству.

Иногда у него бывают очень смешные пародии. Он хорошо поет, это правда. Но даже у хороших артистов, бывают большие неудачи. Номер, который он показал на празднике театра «Современник», я не считаю талантливым. Я сидела вся красная, у меня сердце выскакивало, я тут же выбежала из зала, оделась и ушла.

Я не хочу, чтобы над моей гражданской позицией, от которой я не отрекусь, насмехались. Галкин ее публично высмеял, причем, как я думаю, за хороший гонорар. Мол, неймется старушке Ахеджаковой, за Россию она болеет, идиотка. Ей больше всех надо, пристала с вопросами к президенту, прицепилась как клоп. В таком свете, и с такой интонацией Галкин меня показывает не первый раз. За что он так меня обрызгал? Тем более это произошло на празднике театра, в котором я работаю 40 лет. Он вышел на сцену развлекать публику, об...стебал одну из ведущих актрис театра. Все посмеялись, ха-ха... Мне кажется, такого амикошонства я не заслужила. Но я-то была в своем театре, а Галкин пришел как гость.

А дело в том, что на этом вечере, который готовил 1-й канал, актеры «Современника» не были хозяевами. Мы сидели на галерке, а в первых рядах были вип-персоны, чиновники, их жены, медийные лица, Бондарчук с Паулиной Андреевой... Хозяином праздника был 1-й канал и его представители как Максим Галкин, а не актеры, которые проработали по 35-40 лет в театре. И это было главное несоответствие нашему театру, каким его задумал и создал Олег Ефремов. В зале в основном была не театральная общественность, а высокопоставленные чиновники. Даже талантливейший режиссер Римас Туминас сидел в том же 15-м ряду, что и я. По-моему, это совсем не в духе «Современника», не по-ефремовски… Мне за театр обидно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Галкин ответил на упреки Ахеджаковой

Пародист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram обращение к актрисе Лии Ахеджаковой, в котором ответил на ее упреки в том, что он использует ее имя и политическую позицию для создания пародий (подробности)

«Сделай на меня пародию»: Собчак защитила Галкина от разгневанной Ахеджаковой

Пародируя Лию Ахеджакову на недавнем юбилее Галины Волчек, Максим Галкин и не предполагал, что через полтора месяца после телеэфира начнётся такой пожар (подробности)

Ахеджакову попросили успокоиться

В спор между Лией Ахеджаковой с Максимом Галкиным, который разгорелся из-за высказывания знаменитой актрисы по поводу критики в свой адрес, казалось, не вмешался только ленивый. Артистку просят успокоиться и не воспринимать все так болезненно (подробности)