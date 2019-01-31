Боец Федор Емельяненко стал отцом в пятый раз

Знаменитый российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко стал отцом уже в пятый раз. Минувшей ночью в среду, 30 января, у 41-летнего спортсмена родилась дочь.

Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Всего в семье Емельяненко пятеро детей - и все девочки. Старшей из них - Марии - уже 19 лет. Как назвали новорожденную малышку пока неизвестно.

Стоит напомнить, что боец был женат дважды. Первый раз он вступил в брак еще в конце 90-х, его избранницей стала верная спутница Оксана. Вскоре у пары родилась дочь, которую они назвали Марией, а в 2006 году союз распался. Через год после развода с супругой Емельяненко вновь стал отцом. Подруга спортсмена Марина родила ему дочь Василису, а в 2011-ом еще одну - Елизавету. Однако спустя два года боец решил вернуться к первой жене и подал на развод. В марте 2017-го его ждало очередное пополнение в семействе.

Незадолго же до появления на свет пятой дочери Емельяненко, старооскольский боец вновь вышел на ринг. Его соперником стал американец Райан Бейдер. Для россиянина бой закончился не слишком удачно - он слег в нокауте уже после первого удара оппонента. Это досадное поражение породило множество домыслов, некоторые из которых оказались довольно забавными. "КП" публиковал самые оригинальные из них.