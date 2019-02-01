Джигурда сел на шпагат вместе с Волочковой и схватил ее за грудь

Анастасия Волочкова продолжает репетировать с эпатажным певцом Никтой Джигурдой. Если более ранние тренировки проходили на кухне и в постели балерины, то теперь знаменитости вместе сели на шпагат.

Все произошло в "личном театре Волочковой", как его называет сама скандальная балерина. Анастасия решила растянуться. В этом процессе решил поучаствовать и Никита Джигурда. Певец сел на шпагат вместе со звездой, при этом положил свою крепкую руку на ее пышный бюст.

volochkova_art Никита и Анастасия растягиваются вместе

Увидев фото с надписью "А мы с Никитой продолжаем репетировать! Растягиваем удовольствие и не только...", поклонники звезды едва не лишились чувств. Они всерьез испугались за свою любимицу: "Ребята! Мне кажется у нее крыша поехала", "Настя, ты притянула к себе ужас на крыльях ночи", "Пригрела на шпагате альфонса!", "Зачем позволять себя лапать, еще этому уроду, просто нет слов", "Как бы тебя Анисина не растянула...", "Стесняюсь спросить, а что Джигурда растягивает?".

volochkova_art Джигурда носит балерину на руках

Сайт kp.ru писал о том, что Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о совместном творческом союзе. Пара уже записала песню, однако, как утверждает скандально известная балерина, это только начало. Волочкова объявила, что они готовят для своих почитателей нечто грандиозное. Певец также сообщил, что Марина Анисина в курсе происходящего:. "Богиня АНИС одобрила наш творческий дуэт с богиней Волочковой".