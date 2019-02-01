2019-02-01T16:54:39+03:00
Звезды

«Дана предлагала мне стать вторым Осиным»: Михаил Гребенщиков рассказал, почему Борисова обвинила его в алкоголизме

По словам музыканта, телеведущая зарабатывает приличные гонорары на подобных скандалах
Игорь ПОЛЯКОВ
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Гребенщикова возмутили слова Борисовой. В интервью «КП» музыкант заверил, что не обращался за помощью к телеведущейГребенщикова возмутили слова Борисовой. В интервью «КП» музыкант заверил, что не обращался за помощью к телеведущейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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42-летняя Дана Борисова заявила, что к ней обратился за помощью звезда «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков.

- Миша позвонил и попросил о помощи. Он сообщил мне, что сильно пьет и употребляет запрещенные вещества, — рассказала «СтарХиту» Борисова. — Я приняла меры, чтобы помочь, но через какое-то время он резко исчез…

Гребенщикова возмутили слова Борисовой. В интервью «КП» музыкант заверил, что не обращался за помощью к телеведущей.

- Мы вместе с Даной участвовали в шоу «Последний герой». Иногда переписываемся, перезваниваемся, - рассказал «Комсомолке» Михаил Гребенщиков. - Недавно Дана позвала меня выступить с мотивационной лекцией на антинаркотическом форуме. Я согласился, поскольку там читали лекции уважаемые люди, которые не имеют отношения к наркотикам: актер Данила Козловский, футболист Александр Самедов.

42-летняя Дана Борисова заявила, что к ней обратился за помощью звезда «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

42-летняя Дана Борисова заявила, что к ней обратился за помощью звезда «Фабрики звезд» Михаил ГребенщиковФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Все прошло хорошо, а после Дана стала присылать мне фото из реабилитационного центра в Самуи, где она в свое время проходила лечение. Она предложила мне туда поехать на таких же условиях, как там находились Евгений Осин и Крис Кельми. Я иду на ток-шоу и говорю, что у меня проблемы с алкоголем, а меня потом бесплатно отправляют в отпуск на Самуи. Но тут одно но: я ведь не зависимый человек. Я могу выпить во время хорошего застолья, но проблем с алкоголем у меня нет. Я не хочу, чтобы Дана меня ставила в один ряд с Осиным и Кельми. Правда, она это не поняла и продолжила уговоры, пообещав, что мне заплатят за эфир от 30 до 50 тысяч рублей. Она мне объяснила, что зарабатывает на таких историях хорошие гонорары: ищет звезд и приводит их на эфир.

После того, как я отказался принимать участие в этой истории, Дана дала интервью, где назвала меня алкоголиком. Я очень надеюсь, что вы напишите правду и я смогу показать эту статью своим близким, чтобы успокоить свою маму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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