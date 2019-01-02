2019-01-03T00:53:26+03:00
Общество

Дана Борисова предсказала смерть Криса Кельми

Телеведущая высказала опасения за жизнь автора «Ночного рандеву» после того, как умер Евгений Осин [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Известный певец и композитор, автор хита “Ночное рандеву” Крис КельмиИзвестный певец и композитор, автор хита “Ночное рандеву” Крис КельмиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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«Теперь скорбим по Крису Кельми», - написала на своей странице в Instagram Дана Борисова, которая предсказала смерть певца и композитора еще в ноябре.

Когда стало известно, что умер певец и музыкант, автор шлягера «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин, телеведущая произнесла слова, которые, как оказалось, стали пророческими: «Следующий – Крис Кельми».

Дана Борисова говорила, что опасается за его здоровье, потому что у Кельми тоже были проблемы с алкоголем. Сам же автор хита «Ночное рандеву» после смерти своего друга и коллеги дал себе обещание больше не притрагиваться к спиртному, чтобы не повторить судьбу Евгения Осина.

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Теперь скорбим и по Крису
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Как ранее писал сайт kp.ru, Крис Кельми скончался на 64-м году жизни в первый день Нового года. Его нашли без сознания в загородном доме, расположенном в подмосковной деревне Новоглаголево, вызвали «Скорую». Но спасти жизнь композитора не удалось. Предположительно, причиной смерти стало злоупотребление алкоголем.

Крис Кельми - Ночное рандеву .

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