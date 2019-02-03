Биография Кирилла Толмацкого - рэпера Децла

Российский рэп и хип-хоп исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. Его отец - известный российский продюсер Александр Толмацкий, являющийся основателем компании "Медиастар".

Кирилл учился в Швейцарии, а также в British International School в Москве. В юношеские годы будущий рэп-исполнитель занимался в школе брейк-данса, где и получил прозвище "Децл" из-за своего маленького роста.

Децл впервые выступил на сцене в 1999 году в ходе фестиваля Adidas StreetBall Challenge. Песня "Пятница", которую он тогда исполнил, принесла ему успех; спустя несколько месяцев после выступления фото Кирилла попало на обложку журнала "ПТЮЧ", благодаря чему Децл стал еще популярнее.

Первый альбом Децла "Кто? ты" вышел в 2000 году. Этот диск принес Кириллу премию "Record 2000" в номинации "Дебют года". Клипы на такие песни этого альбома, как "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь", долгое время занимали лидирующие позиции в отечественных чартах.

Следующий альбом Кирилла принес ему невиданный успех. Диск "Уличный боец" был отмечен рядом премий, в том числе MTV Music Awards (выбор зрителей России) и "Стопудовый хит" канала МУЗ-ТВ. Трек "Письмо", записанный исполнителем в этот период, в 2001 году был отмечен Золотым граммофоном.

Далее Децл начал самостоятельную творческую деятельность. Альбом "aka Le Truck", записанный без участия предыдущего автора композиций Толмацкого Влада Валова. В этот альбом вошли такие известные треки исполнителя, как "Бог есть", "Потабачим" и Legalize; клип на последнюю композицию впоследствии был снят с телевизионного показа по этическим соображениям.

Перед выходом своего четвертого альбома Децл принял решение сменить привычный псевдоним на Le Truck, однако все ограничилось добавлением твердого знака к старому прозвищу. В 2008 и 2010 году вышли альбомы MosVegas и "Здесь и сейчас".

В течение следующих лет Децл работал над трилогией "Дециллион", состоящий из трех дисков. Первый ее альбом - "DancehallMania" - был записан Толмацким совместно с музыкантами из Ямайки на местном диалекте английского языка; стоит отметить, что это был первый российский альбом в жанре регги-дэнсхолл, получивший признание за рубежом. Вторая часть "Дециллиона" - "MXXXIII" - вышла в сентябре 2014 года; в этом альбоме Толмацкому удалось смешать самые разные жанры. Наконец, третья часть трилогии представляет собой русскоязычный альбом, над которым Децл работал совместно с рядом российских и зарубежных музыкантов.

В 2016 году Децл выпустил альбом "Favela Funk". Автор, вдохновленный поездкой в Бразилию, записал песни, в которых смешал фанк, самбу, регги и свой фирменный речитатив. Последний альбом Толмацкого - "Неважно, кто там у руля" - вышел в ноябре прошлого года.

Децл умер 3 февраля 2019 года. Первым об этом сообщил его отец Александр Толмацкий в своем Facebook. По предварительным данным, причиной кончины артиста стала остановка сердца.

У Кирилла Толмацкого остались жена и 13-летний сын.