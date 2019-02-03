«Мальчик мой, куда же ты ушёл?»: Пугачева шокирована смертью Децла

- Да, что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушёл? - обратилась в своём Инстаграме к покойному рэперу Децлу Алла Пугачева, выложив архивный снимок артиста.

alla_orfey Да что же это такое?!Мальчик мой,куда же ты ушёл?

Примадонна шокирована смертью молодого певца. Алла Борисовна всегда симпатизировала Децлу, помогала артисту в самом начале его карьеры. В 2002 году Децл презентовал в легендарных «Рождественских встречах Аллы Пугачевой» песню «Сложите оружие». Парня представил гостям концерта тогдашний муж АБ Филипп Киркоров. А в танцевальном партере под хит Децла отплясывали: Алла Пугачева, Богдан Титомир, Александр Маршал и другие знаменитости.

Напомним: 35-летний Кирилл Толмацкий (настоящее имя певца) умер после сердечного приступа, отыграв концерт в Ижевске. По словам друзей рэпера, Кириллу стало плохо ещё в самом начале выступления. Артист жаловался на боль в руке.

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Для людей, родившихся в конце 70-х и в 80-е Децл, конечно, был важной фигурой. Рэп исполняли в России и до него, но он стал первой настоящей звездой, которую знала вся страна. С канала MTV (который тогда, в отсутствие всяких YouTube, смотрело огромное количество молодежи) он кричал: «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» (подробности).

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Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов старше Кирилла Толмацкого на 46 лет. Но разница в возрасте не помешала им подружиться во время съемок 4-го сезона телепроекта «Последний герой». Дроздов и Толмацкий с другими участниками реалити-шоу жили на необитаемом тропическом острове между Панамой и Коста-Рикой. На острове все звали рэпера – Децл, и только Николай Николаевич Дроздов обращался к музыканту по имени. Дроздов переживает из-за смерти Кирилла и в беседе с «Комсомольской правдой» вспоминает о том, как они дружили (подробности).