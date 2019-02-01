Сотрудников российского генконсульства допустили к арестованной в США Ирине Усок

На странице Facebook Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке размещена информация, подтверждающая факт допуска до задержанной в США российской актрисы Ирины Усок Генерального консула Сергея Овсянникова. Дипмиссия также сообщила, что российские дипломаты предпримут все необходимые усилия для облегчения ее положения и соблюдения законных прав.

Перспективы дела Усок прокомментировала «КП» известный американский адвокат Изабелла Майзел:

«Российские журналисты и юристы, обсуждающие это дело, бесцельно обращаются то к Гаагской конвенции по защите прав ребенка, то к делу дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой, против которой в США также выдвигали обвинения в незаконном вывозе детей заграницу и была санкция на ее арест.

Отцом дочери Усок является американский гражданин. У малышки, родившейся в США, также есть американское гражданство. В Россию Ирина вывезла ребенка без требуемого американским законодательством письменного согласия второго родителя. Права второго родителя на воспитание, встречи и общение с ребенком охраняются законами во всех цивилизованных странах. Что касается США, то в силу федерального устройства такое разрешение здесь требуется даже при переезде ребенка с одним из родителей в другой штат.

Гаагская конвенция в этой ситуации не при чём: Россия подписала этот документ, но не является его партнером. Также не играет никакой роли в этом случае и отсутствие между США и Россией соглашения об экстрадиции.

Известно, что отец ребёнка подал заявление в суд штата Нью-Джерси, в котором он проживает. Усок, задержанная по прилету в Нью-Йорк, уже экстрадирована в Нью-Джерси.

Уголовная ответственность по такому делу в этом штате предполагает (в зависимости от обстоятельств дела) от 18 месяцев до 10 лет лишения свободы наряду с денежными штрафами. Срок лишения свободы или отсутствие такового так же, как и штрафа зависят от предварительной договоренности между родителями, осведомленности подсудимой о наличии судебного расследования дела о месте проживания ребенка и многочисленных других деталей и обстоятельств.

"В Нью-Йорке с Виктором Топаллером" - Ирина Усок .В 2015 году Усок рассказала о "неземной любви" к мужчине из Америки

Освободить от уголовной ответственности Усок может не только отец ребенка, который отзовет своё заявление, но и судья в уголовном судопроизводстве».

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