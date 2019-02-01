За что сажают звезд «Битвы экстрасенсов» и астрологов: липовые прогнозы и обман от экспертов из телевизора

За 12 лет существования «Битвы экстрасенсов» в эфире появилось уже 200 магов и колдунов. Получив известность, благодаря телеэфирам на федеральном канале, экстрасенсы «ушли в народ» - зарабатывать. Трудятся не покладая рук и фантазии, выманивая у людей крупные суммы. Предсказания и прогнозы порой сбываются (случаются же совпадения), чаще не сбываются, но вернуть свои деньги люди не могут.

Банда из телевизора

Некоторых «предсказателей» удалось наказать, так как они мошенничали особо нагло. Участник девятого сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Юрий Оленин был осужден на 3 года колонии общего режима за мошенничество. Суд установил, что организованная преступная группа (их называют «банда экстрасенсов») организовала Центр парапсихологии и коррекции судьбы, астрологический центр «Маршруты жизни». Экстрасенсы-мошенники вымогали деньги с неизлечимо больных людей и их родни, которые легко поддавались внушению и верили обещаниям об излечении. Экстрасенсы успели выманить у 21 клиента более 16 миллионов рублей. Оленин создал банду после того, как прославился на «Битве экстрасенсов». Юрия Оленина пригласили вести программу на одну из радиостанций: «экстрасенсу из телевизора» звонили за советом и прогнозами люди, оказавшиеся в сложных ситуациях. Их координаты записывали, а потом приглашали на «обработку» в центр.

Сажают и астрологов. Президента русской астрологической школы, профессора Александра Зараева за крупное мошенничество приговорили к 2 годам и 10 месяцам тюрьмы. Астролог, обладая техниками психологического воздействия, убедил женщину перезахоронить умершую дочь, затем вынудил клиентку продать квартиру в Москве и присвоил вырученную сумму...

Экстрасенс Оленин вымогал деньги у тяжело больных людей

Муж за миллион

Чаще всего люди, заплатив за несколько приемов у экстрасенсов и астрологов, теряют около 200 - 300 тыс.руб. Вернуть деньги за неверный прогноз практически невозможно. Почему? Объясняет юрист Анна Давыдова.

- Как законодательство регулирует деятельность экстрасенсов в нашей стране? Должны они получать лицензии на осуществление своей деятельности?

- В настоящий момент деятельность людей, называющих себя экстрасенсами, законом никак не регулируется - правила организации деятельности по оказанию услуг в сфере эзотерики не установлены Соответственно никаких лицензий экстрасенсам получать не нужно.

- Как человек может предъявить претензии экстрасенсу если недоволен качеством услуг?

- Предъявить иск теоретически можно, но так как законодательством не установлены правила по организации этой деятельности, такой иск не будет иметь положительного результата.

Мошенники пробовали нажиться на имени ведущего "Битвы экстрасенсов" Марата Башарова. Артист обращался в милицию с заявлением на мошенников

Самый распространенный пример. В 2016 году Московский городской суд отказался взыскать с колдуньи деньги за «магические услуги ненадлежащего качества». Она обещала «вернуть мужа в семью», но не смогла. После проведения магических сеансов отношения истицы с мужем только ухудшились, и мужчина подал на развод. Тогда клиентка колдуньи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, потребовала через суд взыскать 1 миллион 52 тысячи рублей, которые заплатила за услуги. Такую же сумму неустойки и 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф. Однако суд иск отклонил. Изучив материалы дела, судья установила, что «между женщиной и организацией был заключен договор на оказание консультаций, а предметом договора являлось оказание исполнителем консультаций в сфере эзотерических услуг».

- Если человек одумался и все же решил вернуть деньги, которые отдал экстрасенсу. Записывал на диктофон все беседы, имеет при себе документы о передаче денег. Как бороться?

- Существует два способа возврата денег. Первый: написать заявление в полицию с требованием о возбуждении уголовного дела. Этот путь подходит тем, кто отдавал средства экстрасенсу за услуги не добровольно, если деньги вымогали - забирали принудительно. Второй путь: подача гражданского иска в суд, на основании Закона о защите потребителей в связи с оказанной ненадлежащим образом услугой. Как я уже говорила, такой иск не имеет положительной судебной перспективы. Человек несет полную ответственность за свои действия. За то, что поверил колдуну, магу, астрологу и прочим представителям этого специфического рода деятельности, и добровольно передал денежные средства.

Юрист Анна ДавдоваФото: Личный архив

Из объяснений юриста понятно, что деньги, которые вы отдали экстрасенсам вернуть практически невозможно. Поэтому будьте осторожны. Пока соответствующего закона нет, государство ограничилось тем, что указало в классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) такой вид услуг, как «деятельность астрологов и медиумов». Кстати, даже ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров стал жертвой магов. Экстрасенсы присвоили своему центру имя Марата Башарова. Артист писал заявление в полицию, но мошенников не поймали.

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