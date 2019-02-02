Штат Аризона первым вышел из ДРСМД

Военная разведка России внимательно следит за развитием военно-промышленного комплекса США. Благодаря этому удается не только поддерживать паритет в военных силах и средствах, но и опережать вероятного противника. Минобороны России ответили на попытки Вашингтона бездоказательно обвинить Россию в нарушении ДРСМД. По данным российского военного ведомства Пентагон еще 2 года назад приступил к подготовке к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности.

"По имеющимся в Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации «Raytheon» в городе Тусон шт. Аризона, стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных договором ДРСМД ракет средней и меньшей дальности", - заявили в Минобороны России.

По данным открытых источников данный завод в Аризоне является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической области США, выпускающим практически все типы ракетного оружия, включая крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

"В результате за два последних года площадь завода увеличилась на 44 процента – с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям должна увеличиться почти на 2000 человек. Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая – «на разработку наземной ракеты средней дальности», - отметили в Минобороны России.

Выходит, что администрация США еще 2 года назад приняла решение о выходе из ДРСМД. А первым из него договора вышел 48 штат США - Аризона.

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