Дапкунайте с сыном спаслась в страшном пожаре в центре Москвы

Известная актриса вышла на связь после пожара в центре Москвы. Ингеборга Дапкунайте сообщила, что жива и здорова.

"Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке", - написала знаменитость в своем Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689826" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Квартира актрисы в огне не пострадала. "Дело в том, что дом расположен буквой "П". Квартира Ингеборги расположена в другом крыле", - цитирует РИА Новости агента артистки Раису Фомину.

Пожар в доме на Никитском бульваре в столице унес жизни семи человек. Пока личности жертв трагедии не называются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

Дом считается "звездным". Здесь находятся квартиры многих известных актеров и состоятельных граждан, в частности актрисы Ингеборги Дапкунайте, дочери дирижера Юрия Башмета, художника Никоса Сафронова, певицы Любови Казарновской.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели людей при пожаре. Одной из причин, по которой огонь так стремительно распространился в доме, стали старые деревянные перекрытия. Дочь Юрия Башмета отказалась комментировать причины пожара. По некоторым данным, возгорание могло возникнуть именно в квартире, в которой проживает Ксения Башмет. "Эта информация еще не подтверждена, сейчас ведется дознание, работают следователи. У нас никто из семьи не пострадал", - цитирует Ксению "Говорит Москва".

Всего в данном жилом доме расположено более 100 квартир. Само здание 1913 года постройки относится к объектам культурного наследия. Тогда он назывался "Домом государственного Банка". Достраивали здание уже при советской власти, и заезжать туда стал высшие партийные чины, авиаконструкторы, министры. Элиту разбавляли и простыми рабочими - в доме были и есть коммуналки. Пожарные отметили, что потушить огонь было сложно, так как в доме очень много перепланировок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689827" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

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