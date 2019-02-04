Вера Брежнева целовалась с моделью на Мальдивах
Вера Брежнева отметила 37-летие на Мальдивах. В свой день рождения певица ни в чем себе не отказывала - бегала по пляжу топлесс, принимала солнечные ванны и целовалась с моделью в губы.
Компанию на экзотических островах Вере Брежневой составила модель и многодетная мама Елена Перминова. Девушки постоянно публиковали совместные фото. Вот они принимают солнечные ванны, а здесь катаются на велосипедах и наслаждаются местными красотами. Бурное обсуждение подписчиков вызвал снимок поцелуя красоток и видео, на котором Брежнева в одной юбке цвета фуксии позирует топлес.
Однако удивление фолловеров вызвало отсутствие супругов девушек. Подписчики заподозрили, что в семье Брежневой не все гладко. Видимо, не выдержав кривотолков, артистка опубликовала ролик, на котором прилетевший на Мальдивы Константин Меладзе целует ее и поздравляет ее с днем рождения.
"Спасибо вам, мои прекрасные, любящие сердца. Вчера я провела свой День так, как хотела, в узком кругу самых близких людей и без интернета. И только вечером, когда все уже спали, взахлеб прочитала поздравления! Меня накрыло еще одной волной тепла, потрясающей светлой энергии и любви. Спасибо вам...", - подписала видео исполнительница.
Вера Брежнева пробыла на Мальдивах пять дней. Бывашая солистка группы "ВИА Гра" жила в роскошном пятизвездочном отеле, стоимость номеров в котором начинается от 250 тысяч рублей в сутки. Как призналась артистка, эту поездку она подарила себе сама.
ИСТОЧНИК KP.RU
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