2019-02-04T14:02:18+03:00
Звезды

Вера Брежнева целовалась с моделью на Мальдивах

Певица отрывалась на курорте в честь своего 37-летия
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вера Брежнева пробыла на Мальдивах пять днейВера Брежнева пробыла на Мальдивах пять днейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Вера Брежнева отметила 37-летие на Мальдивах. В свой день рождения певица ни в чем себе не отказывала - бегала по пляжу топлесс, принимала солнечные ванны и целовалась с моделью в губы.

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"Это твой день, моя Вера", - написала Лена Перминова
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Компанию на экзотических островах Вере Брежневой составила модель и многодетная мама Елена Перминова. Девушки постоянно публиковали совместные фото. Вот они принимают солнечные ванны, а здесь катаются на велосипедах и наслаждаются местными красотами. Бурное обсуждение подписчиков вызвал снимок поцелуя красоток и видео, на котором Брежнева в одной юбке цвета фуксии позирует топлес.

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Однако удивление фолловеров вызвало отсутствие супругов девушек. Подписчики заподозрили, что в семье Брежневой не все гладко. Видимо, не выдержав кривотолков, артистка опубликовала ролик, на котором прилетевший на Мальдивы Константин Меладзе целует ее и поздравляет ее с днем рождения.

"Спасибо вам, мои прекрасные, любящие сердца. Вчера я провела свой День так, как хотела, в узком кругу самых близких людей и без интернета. И только вечером, когда все уже спали, взахлеб прочитала поздравления! Меня накрыло еще одной волной тепла, потрясающей светлой энергии и любви. Спасибо вам...", - подписала видео исполнительница.

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Лена Перминова и Вера Брежнева постоянно публиковали совместные фото
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Вера Брежнева пробыла на Мальдивах пять дней. Бывашая солистка группы "ВИА Гра" жила в роскошном пятизвездочном отеле, стоимость номеров в котором начинается от 250 тысяч рублей в сутки. Как призналась артистка, эту поездку она подарила себе сама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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