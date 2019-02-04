Ингеборга Дапкунайте во время пожара на Никитском бульваре в Москве помогала пострадавшим

СЕГОДНЯ 14:08 2019-02-04T14:08:57+03:00

Артистка сообщила в соцсетях, что она жива-здорова Фото: Евгения ГУСЕВА

В сгоревших квартирах нашли тела семи человек. Актриса с годовалым ребенком успела выскочить из дома [видео]

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На месте ночного пожара в кирпичном семиэтажном доме на Никитском бульваре, 12 продолжают работать криминалисты. В сгоревших квартирах разбирают завалы. На данный момент здесь обнаружили тела семерых погибших. Известно, что среди жильцов дома много знаменитостей. После пожара актриса Ингеборга Дапкунайте несколько часов не выходила на связь. Поклонники и друзья беспокоились. И вот, артистка сообщила в соцсетях, что она жива-здорова.

«Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке», - написала Дапкунайте на своей страничке в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689826" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Напомним, 56-летнего актриса воспитывает сына Алекса, который родился в 2017 году в браке с ресторатором Дмитрием Ямпольский.

Звезда «Утомленных солнцем» по-прежнему не отвечает на телефонные звонки. Ее супруг отказался прокомментировать «Комсомольской Правды» состояние здоровья Ингеборги и сына.

Агент актрисы Раиса Фомина сообщила журналистам, что во время пожара актриса помогала пострадавшим. При этом ее квартира находится в другом подъезде, огонь ее не затронул.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689829" frameborder="0"></iframe> На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

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