Футболист Глушаков развелся с женой

Видимо, футболист «Спартака» Денис Глушаков все-таки решил мирно разойтись со своей супругой Дарьей. Напомним: в прошлом году в Сеть попало скандальное видео, где зафиксировано, как жена застала Глушакова с любовницей в бане.

Супруга полузащитника «Спартака» сразу же подала на развод, подчеркнув, что устала от загулов благоверного. Глушаков тоже в долгу не остался. Спортсмен заявил, что хочет забрать детей к себе на воспитание, поскольку не желает выплачивать алименты. Плюс футболист в тайне от супруги вывел со счётов около 300 миллионов рублей. И все это усугубили угрозы, которые Глушаков отправлял жене по телефону.

Правда, вчера футболист поменял тактику. Спортсмен взял новую команду адвокатов, заявил в суде, что не возражает, чтобы дети жили с его супругой.

А сегодня Глушаковых развели. Впереди раздел имущества.

- Взыскали алименты с Глушакова в размере одной трети от всех его доходов, - рассказал «КП» звездный юрист Сергей Жорин, который представляет в суде интересы Дарьи Глушаковой. - Плюс Глушакову придется ежемесячно выплачивать жене 100 тысяч рублей до трехлетнего возраста их младшей дочери. Суд полностью удовлетворил наши требования, чем мы, безусловно, довольны. Параллельно у нас идет процесс о разделе имущества. Там тоже произошел переломный момент. Дом, который Глушаков тайно переоформил на маму и выставил на продажу за 300 миллионов рублей, мы его запеленговали и включили в массу совместно нажитого имущества. И Глушакову пришлось снять этот дом с продажи.

Адвокат Сергей Жорин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Уже составлен список имущества, которое будут делить Глушаковы?

- Список есть, но процесс у нас закрытый. В список имущества входит дом, несколько квартир, денежные средства. К нам уже пришли справки из банков, которые доказывают, что Глушаков хотел спрятать деньги от жены.

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