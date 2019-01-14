Малахов показал внебрачного сына Успенского

Писатель Валентин Постников выступил с сенсационным заявлением в передаче Андрея Малахова. В эфире программы "Прямой эфир" он заявил, что является внебрачным сыном умершего Эдуарда Успенского. Мужчина решился на откровенние перед оглашением завещания автора книг о Чебурашке и Крокодиле Гене.

Эту информацию подтвердила Наталья Постникова, жена советского писателя Юрия Дружкова. Женщина заявила, что у нее с Успенским был роман, после которого родился ребенок. "Когда умер Юрий Дружко, Вале было 13 лет. Я не решалась ему сказать правду. А когда сын уже прошел армию, в 20 лет, я взяла его за руку и сказала, что его отец Эдуард Успенский. У него полились слезы", - объяснила свое решение открыться сыну женщина.

В свою очередь, 48-летний Постников заявил, что долгое время не знал, кто его настоящий отец. "Наши семьи дружили. Я узнал, что он мой папа, когда мне было 20 лет... Мама долго держала правду в себе и не решалась мне сказать. Она работала в издательстве «Малыш» и была знакома со всеми знаменитыми детскими писателями. Ей было 23 года. Я не понимал, но мама говорила, что крутить романы с писателями в середине 60-х было модно", - рассказал Постников.

По его словам, у мамы был короткий роман с Успенским, но вышла замуж она, скорее всего, по расчету. У писателя Юрия Дружкова с детства было много наследственных болезней, поэтому она решила родить от здорового человека. Валентин заверил, что Успенский относился к нему особенно тепло, дарил книжки, а после смерти "приемного" отца увез к себе на дачу на месяц.

Вместе с тем на наследство Постников, по его словам, не претендует. "Я с детства дружил с его родной законной дочкой Таней, не зная тогда, что она - моя родная сестра. Я считаю, что, наверно, это не очень правильно претендовать на наследство, когда я не законный наследник", - отметил Валентин. Он боялся сказать Успенскому, что является его сыном, потому что тот был очень резким человеком и мог ответить обидными словами.

Внебрачный сын Успенского объявился у Малахова.Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского. Прямой эфир с Андреем Малаховым от 14.01.19. Подпишись на канал: https://www.youtube.com/c/tvrussia1?sub_confirmation=1 Родственники знаменитого детского писателя, создателя Чебурашки и Крокодила Гены Эдуарда Успенского готовятся открыть завещание. Наследство многомиллионное! Накануне оглашения завещания в нашей студии объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского, который готов открыть тайну, которую они с матерью хранили всю жизнь. Телепрограмма канала "Россия" "Прямой эфир" - настоящая хроника нашей жизни. Уже много лет в прайм-тайм зрители собираются в студии и у экранов своих телевизоров, чтобы узнать о проблемах, которые волнуют всех. О том, что будет обсуждать вся страна. О том, что можно увидеть только в "Прямом эфире"! Наступил новый этап в истории программы в эфире "Прямого эфира" новый ведущий Андрей Малахов! Смотрите в программе истории и расследования, полюбившиеся зрителям и ставшие визитной карточкой программы, всё то, что по-настоящему важно и интересно зрителям нашей страны. Чтобы принять участие в программе, задать вопрос и высказать свое мнение, звоните по телефону 8 (499) 653-65-55 или пишите на info@amefir.tv Смотрите также: Андрей Малахов. Прямой эфир https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpGqOVtUQg0Hc3L2jaEcu_zY Аншлаг и Компания https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpEmTn6oi3rUwhbtRACjfh5a Выход в люди https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpFYCQbNrjn8XtltfwxLRTwA Далекие близкие https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpGlH9n5PPCHBmHRuo4zRvQd Дежурный по стране https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpHGCw6eaLzyreFUrczVkOex Документальные фильмы https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpGbZ6a90IlHOooe7HNZrUgo Когда все дома https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpEs5M7mB_IFSOAoS4auRz60 Концерты https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpHvG5nn02kDiaX03uwv7zvk Музыка https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpGYibWQw_e-eQ1c_GGaIwP0 О самом главном https://www.youtube.com/watch?v=aKxAYOEipvY&list=PLnb-y8hbA9VE2Cs5DhL6uTYoTN363LXkw По секрету всему свету https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpFuPGjEeSZNCBUz2MphgS-L Привет, Андрей https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpFKg4q7gnPaIlU5KOIQzz0H Пятеро на одного https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpEZmfxMyGfD2AEdp3jEw_cD Семейный альбом https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpG7JsdymrdfJwnqgx7ISDhJ Синяя птица https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpFohxFysoT20nJXkidcXF5F Смехопанорама Петросяна https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpESt-gFuUl8vShbKDRcmOyF Субботний вечер с Басковым https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpF-37qzgxy8s1t_A3t4qPka Судьба человека https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpE5dG_wVHalzpP7mE8YK5mo Юмор! Юмор! Юмор! https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpH_zsHgAPJZYorRJ8RUlotv Фильмы и сериалы канала Россия https://www.youtube.com/c/russianTVseries

В студии одна из бывших жен писателя Элеонора Филина не исключила, что Успенский мог закрутить роман с супругой своего товарища. Однако родная дочь Успенского Татьяна призналась, что не верит Валентину: "Валя - избалованный мальчик, в хорошей семье, в добром отношении воспитывался. Может быть, он считает автоматически, что весь мир должен к нему так относиться... Валя - сочинитель. Он будет сочинять".

Напомним, советский писатель оставил внушительное наследство: деньги, особняки и авторские права на его произведения. Только за использование прав на Чебурашку Успенский получал более миллиона долларов в год.

Эдуард Успенский был женат несколько раз. В браке с первой женой Риммой у него родилась девочка. Ее назвали Татьяна. Она считается единственной родной дочерью знаменитого автора. Со второй женой Еленой писатель воспитывал приемных дочерей-двойняшек Ирину и Светлану. Затем Успенский шесть лет прожил с Элеонорой Филиной, но в итоге вернулся обратно к Елене.

Писатель скончался в августе 2018 года в возрасте 80 лет после долгой борьбы с онкологией. Всенародному любимцу один раз удалось победить страшную болезнь. Но второй раз судьба была к нему не столь благосклонна, и он умер от рака простаты.

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Странно получилось: за последний год умерли Владимир Шаинский, Олег Анофриев и Эдуард Успенский. Один озвучивал советское детство музыкой, другой голосом, третий сочинял реплики, которые впитались в сознание всей нации. «Молодой кракодил хочет завести себе друзей». «Мы строили, строили и наконец построили». «Ах, какой был слон, какой был слон!» «Нич-чего не понимаю». «Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика». «Лохматость у меня повысилась». «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь». (подробности)

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