Эдуарду Успенскому искалечила жизнь тоталитарная секта

СЕГОДНЯ 01:06 2018-08-22T01:15:36+03:00

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Детский писатель Эдуард Успенский больше 20 лет посещал печально знаменитую секту Виктора Столбуна. Об этом «Комсомолке» рассказал его знакомый, писатель и сын его товарища Валентин Постников.

«Был от «гуру» в восторге»

- Увлечение Эдуарда Успенского сектой Столбуна началось в 70-х годах, - говорит Валентин Постников. - Тогда он уже был известен как автор приключений Чебурашки, героев «Простоквашино» и разбогател. Успенский сильно выпивал, это не было ни для кого секретом. Однажды кто-то посоветовал ему обратиться к Виктору Столбуну - психотерапевту и наркологу.

В 70-х годах Столбун организовал частную закрытую клинику и гарантировал, что в ней он вылечит любого алкоголика. У него в клиентах были очень влиятельные люди. Сначала просто говорили, что Успенский лечится от алкогольной зависимости. Позже стало понятно, что это, по сути, секта. Но не религиозная, а некая организация со строгой иерархией подчинения во главе с «гуру» - самим Столбуном.

Успенский попал под его влияние. Недавно я в интернете нашел передачу Влада Листьева «Час пик». И там в гостях у программы был Успенский - это начало 90‑х. Листьев его спрашивал про творчество, Чебурашку, а тот всю передачу соскальзывал на волнующую его тему - с восторгом рассказывал про Столбуна. Одно время он просто ни о чем другом говорить не хотел. Рассказывал, какой тот гениальный человек, что у него дар.

Я Успенского знал со своего рождения. Такие люди, как Эдуард Николаевич, очень сложно поддаются чьему-либо влиянию. Он сам был термоядерный и при этом нарцисс - очень любил себя, свое творчество. Никого не хвалил, всегда говорил: «Я самый лучший, самый талантливый». И вдруг он стал нахваливать Столбуна! Это было совсем не в его манере. Успенский сам по себе человек с мощной энергетикой, и раз он попал под обаяние Столбуна, значит, тот был еще мощнее энергетически, еще харизматичнее.

Общие знакомые рассказывали, что, по сути, у Столбуна была не клиника, а секта по вытягиванию капиталов. Столбун старался брать к себе только богатых людей, потому что они ему платили 10 процентов от всех своих доходов. И вот Успенский многие годы, лет 20, со всех своих гонораров, в том числе и заграничных, отчислял ему «десятину». По сути, был его спонсором.

После посещения Столбуна Успенский на какое-то время переставал пить. Когда у него опять начинались запои, он шел к «гуру», тот его «кодировал», и Успенскому на время становилось лучше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664379" frameborder="0"></iframe> Ушел из жизни Эдуард Успенский.Знаменитый детский писатель, «отец» Чебурашки и крокодила Гены умер в возрасте 80 лет.

Попросил пристроить сына

- Изменился ли как-то характер Успенского, после того как он стал посещать секту Столбуна?

- Он всегда был подвижным, в чем-то психопатичным. Возможно, секта усилила эти черты. Успенский стал еще более жестким, подозрительным, видящим вокруг врагов. Может быть, более придирчивым, нервозным, несдержанным. Мы приходили к нему в гости, сидели за столом. А он постоянно бегал по квартире - из одной комнаты в другую, на кухню, туда-сюда. Начнет есть, ложку съест, вскочит, убежит. Потом прибежит. Говорил скороговоркой, импульсивно...

Все это время, пока Успенский ходил к Столбуну, он был женат на своей второй жене Елене. Но спустя 15 лет писатель ушел от нее к Элеоноре Филиной (соведущей по телепередаче «В нашу гавань заходили корабли». - Ред.). А дальше произошла история из ряда вон. У Столбуна был 19-летний сын. Незадолго до своей смерти («целитель» скончался в 2005 году. - Ред.) он попросил Успенского взять сына к себе на работу. Успенский тогда как раз женился на Элеоноре Филиной и взял парня в дом. Сделал личным помощником, водителем.

Как мне рассказывали общие знакомые, сын Столбуна сумел влюбить Филину в себя. Говорил ей, что хочет купить золотые прииски и для этого ему нужен стартовый капитал. Наобещал золотых гор, и она отдала ему крупную сумму - 10 миллионов рублей. Успенский заподозрил, что жена ему изменяет, разозлился, лишил ее средств. Рассказывал потом в интервью о молодом любовнике жены. Филина же уверяла, что Успенский на нее наговаривает.

Только тогда Успенский понял, какого дурака свалял, давая все эти годы деньги Столбуну. Он прервал все отношения и с Филиной, и с окружением «целителя». И выгнал из дома его сына.

СПРАВКА «КП»

Кто такой Столбун

Виктор Столбун был в СССР личностью известной: он разработал авторский метод лечения алкоголизма, наркомании и шизофрении. Свою деятельность Столбун начал в 70-х и продолжал вплоть до 2000-х. Когда его секту внесли в разряд тоталитарных и запрещенных, продолжал организовывать подпольные коммуны, где практиковал свои особые методы. Неизвестно, как конкретно «гуру» лечил Эдуарда Успенского, но данные из открытых источников ужасают.

Целебным фактором, по Столбуну, считалась «ломка неправильной структуры личности». По-простому - унижение. Столбун при других оскорблял, обзывал пациентов (в том числе и детей). Тех, кто нарушал правила, подвергали коллективным насмешкам, нередко били. Одновременно Столбун придумал метод так называемого слоения - воздействия на интимные зоны пациента препаратом хлорэтила и слабыми токами.

Виктор СтолбунФото: YouTube

Журналист Валерий Аграновский описывал, как Столбун работал с неким известным режиссером (в нем многие узнавали Ролана Быкова):

«Мне рассказывали, как он лечил одного известного актера и режиссера. Лечил от пневмонии. Он будто бы усаживал его перед собой на стул, глядел ему прямо в глаза сверкающим взором гипнотизера и убедительным голосом внушал - разумеется, не один на один, а в присутствии других пациентов, иначе какое же это будет уничижение личности, - что никакой он не артист, а совершеннейшая бездарь, что его режиссерские потуги обречены по той же причине, что как мужчина он типичный уродец, поскольку лыс и маленького роста, и жена его, красивая актриса, конечно же, ему изменяет и рано или поздно бросит его ради какого-нибудь плечистого и кудрявого таксиста, и что как личность он полное ничтожество, трус и конформист».

При этом Столбун не имел диплома врача: учился в мединституте, но был отчислен за неуспеваемость. Тем не менее мечтал быть психиатром. В 70-е годы каким-то образом устроился психологом сначала в Московскую психиатрическую больницу, затем в Первую градскую. Постепенно обрастал клиентами. А затем открыл свою частную клинику. Брался лечить все, вплоть до онкологии.

«Гуру» не раз пытались посадить в тюрьму. В 1988 году в отношении Столбуна было возбуждено уголовное дело по фактам избиения детей. Позже прокуратура возбуждала дело по факту незаконного помещения детей в психиатрический стационар. Но все дела на стадии расследования глохли - говорят, «целителю» помогали влиятельные покровители из числа его пациентов.

КОМПЕТЕНТНО

«Это накладывает отпечаток на психику»

Мы задались вопросом: а не из-за посещения ли секты детский писатель стал отличаться тяжелым нравом, что не раз отмечали все его знакомые, сутяжничеством и подозрительностью?

- Пребывание в секте, даже кратковременное, накладывает отпечаток на психику человека, - рассказал «КП» психотерапевт Герман Шляхов. - Маловероятно, что только из-за секты кто-то станет озлобленным и деспотичным. Но если у человека изначально есть скрытые проблемы с психикой, участие в секте это усугубит и обострит. Особенно если тут еще и имеется алкоголизм. Нередко бывает, что, испытав тиранию в секте, человек подспудно делает то же самое с близкими. Кстати, истероидные типы личности более внушаемы. И врачи-гипнотерапевты, и так называемые целители это отлично знают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Элеонора ФИЛИНА:

Я столько страдала, что не хочется вспоминать

За комментариями «КП» позвонила бывшей супруге писателя Элеоноре Филиной.

- Мы с Успенским были сотрудниками по «Гавани». Я благодарна, что судьба свела нас на этой передаче. Поэтому скорблю вместе со всеми...

- Правда, что Успенский когда-то был в секте Столбуна?

- Да, было такое.

- В интервью вы говорили, что Успенский был деспотичным человеком, домашним тираном - возможно, из-за того, что он посещал секту?

- Нет. Это его характер с детства.

- Вы лично общались со Столбуном?

- Да, он вообще-то был большим ученым. Про него понаписано много домыслов и ерунды. Я относилась к нему уважительно, как и Эдуард Николаевич.

- Успенский привел в ваш дом сына Столбуна?

- Да, это так.

- Говорили, у вас случился роман, это взбесило Успенского...

- Это фантазии Эдуарда Николаевича. Знаете, я уже столько из-за всего страдала, что мне не хочется вспоминать. Я все это забыла.

ПРОЩАНИЕ

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ПАМЯТЬ

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