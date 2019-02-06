Хлипкие стены и перегруженная проводка: почему неизбежны новые трагедии в старых московских домах

Еще не успел отшуметь скандал со сносом исторического дома на Большой Никитской, как полыхнул дом того же периода по соседству - на Никитском бульваре.

Сразу в этих двух происшествиях — кто виноват? В последнее время голосящая общественность даже не заморачивается поиском истины и причин, помешанные на политике вышибли мозг и остальным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

Как коренная москвичка, у которой дед мальчишкой строил, а потом управлял домами от Белорусского до Сокола, я отношусь скептически к высказываниям подобного рода. Ничего-то вы, ребята, не знаете и знать не хотите. Ни те кто «за» и «против» сноса, ни те кто покупал и горел.

Сделать так, чтоб было удобно и красиво жить в домах тех лет — невозможно сегодня. По пальцам можно пересчитать дома, в которых как в Европе все было каменное, без деревянных «вставок». Тут либо въезжаешь в старенькое, укрепляешь и белишь, что б чистенько было. Даже тумбочку с места на место переставляешь аккуратно, какое там стенку! Все под надзором министерства и города, который может вломиться к тебе в любое время для контроля. Так делают в исторических центрах в некоторых странах Европы. Либо все ломается и строят дубль. А там уже планируйте как хотите.

Маленькая деталь, что при честности наших застройщиков - не знаешь что рухнет раньше, старичок или новодел. Но если думаете, что раньше было лучше — глубоко ошибаетесь. Когда мы с дедом вместе проезжали по Ленинградке, он дом за домом рассказывал какие с ними проблемы: в кинотеатре «Пламя» во время сеанса рухнул потолок и погибли люди, в доме на углу Беговой пришлось снести декоративную стенку, потому что стал гнить целый кусок от конденсата, на той же Беговой, из-за плохо сделанных подвальных окон, в полуподвальную комнату провалилась корова. Да-да, после войны по Беговой шагали не только породистые рысаки, но и коровы. И все это несмотря на жесткость сталинского периода. И иногда под мраморной облицовкой таятся подгнившие доски и чьи-то старые штаны. Дедушка рассказывал, как приходилось ему вызывать по ночам рабочих и исправлять то, что не доделали строители, что б люди не поувечились, а тех, кто не уследил за бракоделом, не посадили.

Но и до этого времени было не самое честное отношение в строительстве «чужих» домов в Москве. Еще прабабушка вспоминала, как проходя мимо строящегося дома, они с подругой случайно услышали разговор рабочих. Обсуждось, какой мусор они будут закладывать под обрешетку. А это было еще до революции. Конечно, для себя дома строились по другому, если хозяин следил, хотя все-равно дерева было очень много.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689899" frameborder="0"></iframe> Пожар вспыхнул в элитном доме в Москве.

Я сама отработала первый год своей трудовой деятельности в середине 80-х в историческом здании. Сейчас это дом номер 6 по Тверской-Ямской. Помню, как нас, молодняк, просили не носиться по НИИ и тем более кучкой — запросто мог провалиться пол. Когда стоял в коридоре и кто-то шел тебе навстречу, «прикольно» было чувствовать, как под ним прогибается пол. Помню переполох, когда девочки в библиотеке вылезли красиво покурить на балкон, и от него отвалилась часть пола. Главное - и вверху, и внизу все остались живы. Когда я ушла оттуда, мой дедушка перекрестился. Это было больше 30 лет назад.

А потом началась безумная перестройка, не только в обществе, но и в домах. Кто в 90-е какие правила соблюдал, какие техники безопасности? К нам рванули из незалежной оголодавшие ювелиры и бухгалтера делать проводки и класть трубы. И все это на «историческое богатство» прошлых лет.

Редкие дорогие югославы-строители еще как-то пытались исправить ситуацию при ремонте. Помню глава одной югославской фирмы говорил, что даже в квартире стенку не выложишь — внизу она такая хлипкая и дырявая - не выдержит тяжести. Надо с первого этажа все перекладывать. Приблизительно в это же время муж подруги по чердакам старых домов собирал свой уникальный архив московских фотографий. Один раз закончилось почти комедийно: несмотря на субтильность натуры, он как в американской комедии провалился к кому-то на обеденный стол.

Что будут делать с жилым центром московские власти, я не знаю, потому что жильцы очень уж похозяйничали в своем жилище. И тут выбор небогат: либо драконить все перепланировки и совместно финансово укреплять старые дома, самые старые отселять и делать музейный город, потому что «благодаря» всем этим перепланировкам и расплодившимся общепитам, где нагрузки на сети идет в 100 раз сильнее, чем было при постройке, будут новые трагедии.

Люди — любите себя! Думайте в первую очередь о собственной жизни, а не о деньгах и престиже!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689829" frameborder="0"></iframe> На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

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