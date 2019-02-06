Прощание с рэпером Децлом: прямая онлайн-трансляция

В среду, 6 февраля, состоится церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, более известным под своим сценическим псевдонимом Децл. Исполнитель скончался в прошлое воскресенье во время концерта в Ижевске; причиной его смерти стала остановка сердца.

Прощание с Децлом. Прямая трансляция.

Церемония прощания с рэпером начнется в 11:00. Она пройдет в зале Центральной клинической больницы.

Ранее в сети был опубликован последний клип музыканта. Его выход анонсировала вдова Толмацкого Юлия.

Прощание с рэпером Децлом проходит в Москве.

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Для людей, родившихся в конце 70-х и в 80-е Децл, конечно, был важной фигурой. Рэп исполняли в России и до него, но он стал первой настоящей звездой, которую знала вся страна. С канала MTV (который тогда, в отсутствие всяких YouTube, смотрело огромное количество молодежи) он кричал: «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» (подробности)

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Судмедэксперты до сих пор выясняют причины скоропостижной смерти Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Музыкант скончался сразу же после своего корпоративного выступления в Ижевске. Предварительной причиной смерти Децла медики называют остановку сердца. Правда, из-за чего она произошла, до сих пор неизвестно. (подробности)