Семь под арестом, двое скрываются: СК объявил в розыск новых подозреваемых по делу сенатора Арашукова

В рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей Следственным комитетом России объявлены в федеральный розыск двое подозреваемых - и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.

Уали Евгамуков и Умар КалмыковФото: Следственный комитет России

"Среди арестованных фигурантов дела - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отмечают, что к настоящему времени Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 ст.309 УК РФ (давление на свидетеля), ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

"Остальные лица в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ (мошенничество; создание и участие в преступном сообществе)", - отметила Петренко.

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