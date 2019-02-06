Умершего рэпера Децла «помянули» клипом, пропагандирующим наркотики

Музыка в клипе незамысловатая, такое впечатление, что ее взяли из библиотеки бесплатных мелодий какого-нибудь видеохостинга. Видеоряд интереснее, над ним реально поработали, снимая несколькими камерами, с квадрокоптера, выстроив кадры по композиции и свету. Свет приятный – раннее московское утро. Солнце едва освещает лабораторию, где молодые люди, среди электроплиток и пробирок фасуют товар по пакетикам. Следующий план – большой джип, в него запрыгивают молодые люди, как сейчас говорят «на спортиках», с лицами завязанными платками. У платков «цвета» одной из известных американских гангстерских группировок, торгующих наркотиками. Ну, не школьными же учебниками! Такой сигнал для тех, кто в теме. Хотя, может, так случайно получилось, стилизация, бывает… За рулем джипа сам Децл, и он развозит «закладчиков» по точкам – какие-то поля, промзоны, виадуки. Там «закладчики» и распихивают свои пакетики по «нычкам». Умные московские менты в таких местах уже ставят постоянные посты и в день задерживают десятки продавцов и клиентов. В конце клипа нам показывают иероглиф, который обозначает слово «чай». Именно поэтому все утро в мои аккаунты в соцсетях ходили поклонники Децла и страшно возмущались: «клип про чай!», «причем тут наркотики, порочите память великого певца»! Потом мне написала врач-нарколог Ула Брегман, привожу ее слова целиком:

«Как жаль, что служебное положение не позволяет мне снять клип, какими нам привозят после употребления этого "чая" - обоссаных, обосранных, с бессмысленным взглядом, находящихся в каком-то параллельном измерении людей. Вот где романтика. У сидящих на этой дряни в 25 лет передних зубов уже нет. Внутренние органы тоже разрушаются. Один раз нарика привезли прям с бульбулятором в руках, он его сжимал с такой силой, что пальцами продавил пластик. Попробуйте пальцами сделать дырки в пластиковой бутылке. Не укурившись, у вас ни за что это не получится, гарантирую. Я этот бульбулятор просто понюхала, у меня голова целый день болела. Романтика, чё».

Последний клип Децла.

От страшилок перейду к цифрам. По данным ФСИН на 2017 год, в местах заключения находилось 138 тысяч человек осужденных «за наркотики», большинство – до 30 лет, молодые парни и девчонки репродуктивного возраста. Треть всех заключенных в стране! И это не конкуренты Пабло Эскобара, а мелкие барыги-распространители из клипа Децла, «бегунки» и «закладчики». Почему они этим занялись, только ли из-за денег? Нет, 80 тысяч в месяц можно заработать на стройке, при другом соотношении зарплата/риск многолетнего тюремного заключения. Но стройка это «зашквар». А наркотики это модно, это быстрые деньги и красивая, "опасная" жизнь, романтика!

Наркокультура встроена в информационный фон жизни пубертатов - поинтересуйтесь контентом, который потребляют ваши дети. Просто пройдитесь по закладкам в их браузере или просмотрите историю посещений. Поставьте рядом тазик и послушайте Фейса, Булевар Депо, Элджея и прочих. Никакая "борьба" с наркотиками невозможна в принципе без истребления наркокультуры. У нас ней «борется» государство – штраф 4-5 тысяч рублей, административная ответственность. Попытка запретить несколько концертов рэп-исполнителей закончилась скандалом и круглым столом в Госдуме – по всем признакам государство «включило заднюю». Согласно теории «окон Овертона», от стадии «полного запрета» наркотиков и наркомании, мы перешли в стадию «обсуждения допустимости». Это большая победа, но не наша.

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