Последний клип рэпера Децла опубликован в сети

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-06T09:30:06+03:00

Как и планировалось ранее, последний клип рэпера Децла появился в Интернете в день прощания с музыкантом [видео]

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Посмертный клип рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, был опубликован в YouTube в среду, 5 февраля. По состоянию на 9:00 6 февраля, его посмотрели более 6 тысяч человек.

"Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψ χωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация (от лат. reincarnatio — «повторное воплощение»), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψ χωσις — «переселение душ»)), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", - говорится в описании ролика.

Последний клип Децла.

Отмечается, что перед своей смертью Децл успел выложить тизер к этому клипу; его опубликование в день прощания с музыкантом также сообщала вдова Толмацкого Юлия.

Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Причиной смерти некогда популярного рэпера стала остановка сердца.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/689736" frameborder="0"></iframe> Умер репер Децл.Загадочная и нелепая смерть артиста в полном расцвете сил. Все еще не верится, что «Вечеринки у Децла» больше не будет...

ИСТОЧНИК KP.RU