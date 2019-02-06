Последний клип рэпера Децла опубликован в сети
Посмертный клип рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, был опубликован в YouTube в среду, 5 февраля. По состоянию на 9:00 6 февраля, его посмотрели более 6 тысяч человек.
"Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψ χωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация (от лат. reincarnatio — «повторное воплощение»), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψ χωσις — «переселение душ»)), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", - говорится в описании ролика.
Последний клип Децла.
Отмечается, что перед своей смертью Децл успел выложить тизер к этому клипу; его опубликование в день прощания с музыкантом также сообщала вдова Толмацкого Юлия.
Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Причиной смерти некогда популярного рэпера стала остановка сердца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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