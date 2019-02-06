Наталья Поклонская: 90-е растянулись. Нужно возвращать УБОП!

«ОПАСНЕЕ УКРАСТЬ МЕШОК КАРТОШКИ, ЧЕМ ВАГОН ЗОЛОТА»

- Наталья Александровна, вот вы поработали и в прокуратуре, и в парламенте. У вас есть объяснение - как люди с таким прошлым, как у арестованного сенатора Рауфа Арашукова, могут оказаться во власти?

- Родственники жертв этого сенатора стучали во все двери и в ответ получали: нет достаточных доказательств. Назревает вопрос: а почему в течение многих лет разрешали такому человеку быть представителем республики в парламенте? Сегодня его арестовали, возбудили уголовное дело. А до этого что было? Это справедливость или сведение счетов? Или время пришло? Или достаточно доказательств стало?

- А вы как думаете?

- Я не знаю, что думать. Когда я была прокурором Крыма, мы с оперативными службами очень долго собирали доказательства, чтобы возбудить уголовное дело и добиться приостановки полномочий одного депутата Госсовета республики. Когда вынесли ему приговор, я уже была сама депутатом Госдумы, для меня это такая точка моей работы. Если есть информация, если есть фильтр при направлении представителей республик в парламент страны, то почему такие люди проходят? Вспомните 90-е года. Там было все попроще. Тогда правоохранитель подкупленный, к примеру, не мог реагировать, потому что полностью кормился у бандита. А сегодня, получается, все перемешалось: и бандит, и власть, и неприкосновенность. Вспоминается фраза из фильма «Бандитский Петербург»: «Мешок картошки украл, сел в тюрьму, получил срок. А вагонами воровать можно». Нужно ломать такие стереотипы.

- Если депутатам сделать зарплату как у обычного простого гражданина, убрать все привилегии, может тогда там останутся работать только нормальные люди?

- Некоторые из них и так всю зарплату жертвуют на благотворительность. И даже от прибавки к пенсии готовы отказаться. А на что тогда живут? Они и так богатые люди, в Госдуму пришли не для зарплаты.

«Я ДАВНО ПРОСИЛА РАССЛЕДОВАТЬ ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

- Правда ли, что у Арашукова и ему подобных везде свои связи?

- Можно только догадываться. Наверняка у них были связи. И очень интересно наблюдать, как многие открещиваются от знакомства с Арашуковым. Звезды, артисты, которые якобы не знали, чем занимался Арашуков. Но я уверяю, что правоохранительные органы все знали. Были сигналы. Жалобы приходили и в Думу. Я помню, что и мне попадалась на глаза такая жалоба. Я ее перенаправляла в Совет Федерации, потому что это не мои полномочия. Связь между элитой и бандитами была всегда. Так уж заведено, так выгодно и одним, и другим. Но ее нужно разрушать.

В свое время было замечательное подразделение УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью, - ред.). Я тогда служила на Украине. УБОП существовал и в России. Его нужно возрождать. 90-е не исчезли, они переросли, приобрели новую форму. Они легализуются. Введение спецподразделения, которое будет вести борьбу с таким проявлением криминала, оно важно.

Наталья Поклонская в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Можно ли устроить проверку действующему сенатору или депутату?

- Конечно, можно. Я этим и занималась, пока не расформировали мою комиссию по контролю за доходами депутатов Госдумы.

Поступает жалоба. И ты начинаешь проверку, через комиссию пропускаешь эту информацию. Комиссия голосует, что да, достаточно оснований и есть вопросы. И направляешь запросы в правоохранительные органы, которые имеют полномочия для проведения проверки.

Зачем далеко ходить? Известно, что отец Рауфа Арашукова – «газовый король Кавказа». И он дважды привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и присвоение госимущества. Как же тогда его сын мог быть направлен сенатором? Ведь законом такое запрещено! Как ему допуск к гостайне давали?

«ПОЛНО ТАКИХ АРАШУКОВЫХ»

- В интернете сейчас можно про любого депутата компромат прочитать. У вас тоже была история с квартирой, которую вам приписали.

- Правильно. Поэтому нужно проверять. Было дело - мне «нарисовали» квартиру в Донецке. И я через свою комиссию просила рассмотреть этот вопрос. Все говорили, не надо, это ерунда. Нет, я попросила проголосовать. Для меня это был принципиальный вопрос. Я написала запрос в Следственный комитет, чтобы возбудили уголовное дело по клевете на меня.

Но с этим сенатором все иначе. Вот интересный момент. Арашуков участвовал в трех выборах. И средний его показатель на этих выборах превысил 98% голосов! Как удивительно поддерживает население этого человека! Вопрос: значит, либо люди ошибались три раза подряд, либо выборы странные были? Даже крымский референдум подобных процентов не получил. Но самое обидное, что таких арашуковых полным полно.

- И в Госдуме тоже?

- Я хочу сказать на примере Крыма. Наши бандиты, державшие в страхе все 90-е годы, о них прекрасно известно каждому крымчанину. К примеру, Данильченко, Кожухарь. Это лидеры и организаторы банды «башмаков». Знаете, они ведь тоже после крымского референдума получили удостоверения. И до сих пор занимают разные должности. Мне удалось доказать в свое время, на их счету 16 трупов, создание ОПГ, незаконное хранение оружия. А тут они - заслуженные и перезаслуженные, получают награды, как Арашуков. К сожалению, это есть.

- В Крыму власти знают кто есть кто?

- Должны, конечно же, знать. И те спецслужбы, которые обязаны бороться с недопущением внедрения и прорастания во власть бандитов. Причем, бандитов не простых, а махровых, которые имеют на счету кучу трупов. Им это почему-то все сошло с рук. Было бы интересно посмотреть на количество людей, которые пришли бы на голосование по поводу привлечения к ответу не оправдавших доверие представителей народа в парламенте. Или любого другого чиновника, который должен работать во благо народа. Мне кажется, была бы стопроцентная явка.

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