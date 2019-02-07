В NASA не совсем убедительно подтвердили: «Чанъэ-4» находится на Луне

С космической станции LRO (NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter) получены снимки обратной стороны Луны. На них виден «Чанъэ-4» - китайский спускаемый аппарат, который, если верить китайцам, совершил мягкую посадку в кратере Карман (Von Karman Crater in the South Pole-Aitken Basin) 3 января 2019 года.

Американцы подтвердили: «Чанъэ-4» находится в кратере Карман.

LRO снимала 30 января 2019 года. Фотографировала издалека - с расстояния в 330 километров к востоку от места китайской посадки. Отчетливого изображения не получилось. Но в NASA утверждают: та, крошечная горошина, попавшая в кадр, это и есть «Чанъэ-4». Специалисты «указали» на него стрелочками — чтобы непосвященные могли отыскать. И подчеркнули: нынешнее изображение, какое ни есть, а первое, что называется, с другой стороны. До этого свидетельства того, что «китайцы сели на обратной стороне Луны», поступали, простите уж за каламбур, лишь с их стороны — от Национального космического управления Китая (CNSA).

Китайский аппарат едва различим даже при большом увеличении.

С борта спускаемого аппарата на поверхность Луны съехал китайский луноход «Нефритовый заяц-2» («Юйту-2»), который остановился неподалеку — то ли в 10, то ли в 18 метрах. Но на снимках NASA он совсем неразличим.

На первом снимке, сделанном с борта "Чанъэ-4" , виден расположенный рядом небольшой кратер. Он виден и на снимке NASA.

Смутные сомнения в том, что китайские лунные снимки сделаны на Луне вызвала панорама, снятая якобы на месте посадки. Энтузиастам бросилась в глаза странная светлая полоса, хорошо заметная перед колесами лунохода. Ее словно бы специально кто-то прочертил для того, чтобы показать место, куда следует поставить «зайца». А на Луне чертить пока некому.

Странная черта перед "Нефритовым зайцем".

Создается впечатление, что нынешние американские - «подтверждающие» - снимки скоропостижно появились как ответ на «черту», привлекшую внимание многочисленных пользователей соцсетей. По идее фото с борта LRO должны развеять сомнения и поддержать китайских коллег.

Конечно, и с чертой хотелось бы разобраться. Но каких-либо объяснений — что это и откуда взялось - нет ни от китайцев, ни от американцев.

КСТАТИ

На обратной стороне Луны холоднее, чем на видимой

Как сообщило на днях Национального космического управления Китая, и спускаемый аппарат, и луноход еще 30 января 2019 года благополучно вышли из спящего режима, в котором они находились две недели на протяжении холодной лунной ночи. Их разбудили первые солнечные лучи.

А минувшая лунная ночь действительно выдалась для «китайцев» холодной: едва пробудившись, «Чанъэ-4» измерил температуру почвы — минус 190 градусов Цельсия. Это гораздо холоднее, чем бывает на видимой стороне Луны. Китайские специалисты полагают, что дело в местной почве — мол, на обратной стороне Луны она другая. И охлаждается сильнее.

Вид на "Чанъэ-4" с "Нефритового зайца-2".

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Диаметр кратера Карман — 186 километров, глубина 3 километра. Его опоясывает вал, высота которого достигает 1870 метров. Он виден на снимке NASA на заднем плане.

Внутри большого кратера имеются множество мелких. Один из них виден на снимках, сделанных с борта «Чанъэ-4».

Кратер Карман и место посадки "Чанъэ-4": так было запланировано. Планы вроде бы удались.

Расположение кратера Карман на Луне.

Кратер Карман — ударный, образовался более 4 миллиардов лет назад. Назван в честь американского физика венгерского происхождения Теодора фон Кармана (1881—1963) — специалиста в области воздухоплавания.