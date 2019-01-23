Минобороны показало иностранным военным атташе ракету 9М729

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-23T13:56:32+03:00

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Министерство обороны России продемонстрировала беспрецедентную открытость и продемонстрировало иностранным военным атташе и представителям зарубежных СМИ пусковую установку "Искандер-М" с четырьмя ракетами 9М729, которые, по утверждениям США, якобы нарушают пункты Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Показ состоялся в эту среду, 23 января, в рамках брифинга в военно-патриотическом парке "Патриот". Его провел лично начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Михаил Матвеевский.

"Для ракеты 9М729 разработан специализированный вариант самоходной пусковой установки. Кроме того, на нем размещаются четыре ракеты 9М729, а не две ракеты 9М728, как на старой пусковой установке", - рассказал генерал-лейтенант.

Ракета 9М729 является модернизированной версией ракеты 9М728Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Он также пояснил, что новая ракета длиннее предыдущей версии на 53 см, поэтому самоходную пусковую установку приходилось дорабатывать. Что же касается обвинений США, согласно которым, дальность 9М729 якобы превышает установленное ДРСМД ограничение в 500 км, о чем свидетельствуют некие пуски с Капустиного яра, то Матвеевский их опроверг.

По словам начальника войск, на такое расстояние с данного полигона запускались только межконтинентальные баллистические ракеты, но никак не крылатые.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что данный брифинг был призван показать Вашингтону открытость Москвы и опровергнуть сообщения о нарушении Россией соглашения, однако, как сообщает ТАСС, американцы даже не пришли на мероприятие.