Японские правые: Хотим дожить до того дня, когда Япония победит!

Часть 1

ВОРОВ ЗДЕСЬ НЕТ, А ФАШИСТОВ НЕ САЖАЮТ

- Я хочу, чтобы ты встретилась с одним умным человеком, чтобы понять современную Японию, - советует мне мой старый друг Танака-сан. – Не обращай внимания на внешнее. Да, он любит распевать гимн Муссолини Giovinezza (Юность), воспитывает патриотическую группу молодежи. А вообще работает в солидной компании, уважаемый человек.

- Ну, и друзья у тебя, Танака! То якудза с бриллиантовыми булавками, то ультраправые с отрезанными пальцами, которые они рассылают в знак протеста по посольствам, то агрессивные консервативные журналисты. Теперь еще и фашист.

- Якудза – это не европейская мафия. Это люди, живущие по понятиям, со своим строгим кодексом чести. Часто они вели себя как Робин Гуды: помогали бедным, защищая их от злых чиновников, первыми тушили пожары, следили за порядком. А исторически они, действительно, связаны с ультраправыми организациями.

(Кстати, в этом есть своя правда. Меня поразило, что в Японии нет воровства. От слова «совсем». Якудза этим брезгует. Я видела, как у японцев небрежно торчат в задних карманах брюк пухлые бумажники, как женщины легкомысленно бросают повсюду свои драгоценные сумочки. Как только они выезжают как туристы в Европу, то немедленно становятся жертвами ограбления. Они просто НЕ ПОНИМАЮТ, что у человека можно что-то украсть!)

- Хорошо, давай своего фашиста, - согласилась я. – А почему он еще не в тюрьме?

Моригаки Сюсукэ выступает перед своими сторонниками с воинственными речами ..

И тут я узнаю еще один японский секрет. В Японии за разговоры не сажают. Можно болтать, о чем угодно, наговорить на десять статей российского Уголовного кодекса, но, если ты не нарушаешь общественный порядок, тебя никто не тронет. Это не значит, что нет контроля. Каждый год главное полицейское управление страны выпускает «Белую книгу», где публикуется полный отчет о всех криминальных и подозрительных группировках со всеми именами, адресами и т.д. Но пока нет явных преступлений, все разгуливают на свободе.

УБЕЙ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ УБЬЮТ ТЕБЯ

С солидным господином по имени Моригаки Сюсукэ мы встречаемся в знаменитом японском клубе, точной копии какого-нибудь лондонского клуба. С той лишь разницей, что здесь подают суши, а не пирог с почками.

Господин Сюсукэ тут же четко обозначает свою позицию:

- Наша политическая ориентация – это отрицание той политической структуры, которая сложилась в стране: разделение на правых и левых. Мы хотели бы возвращения к довоенной ситуации, к так называемой «Национальной душе». Нам не нравится мир, который сложился после Нюрнбергского и Токийского трибуналов. Страны-победители навязали нам свои ценности, которые для нас неприемлемы. Ваши чувства, которые вы испытываете как русский человек к Гитлеру, естественны. Но ответственность лежит, как на агрессоре, так и на тех, кто не смог предотвратить агрессию и свести ее последствия к минимуму. А чувство жалости к определенному народу делает эту нацию слабее и, в конце концов, ее разрушает.

- По-вашему, жертва так же виновата, как и агрессор? – спрашиваю я.

- Если человек позволил себя убить, значит, он недостаточно храбр. Надо убивать прежде, чем быть убитым. И в природе есть определенный баланс: посмотрите на зебр, не всех же съедают.

- Ну, это социальный дарвинизм, - отмахиваюсь я. – Человечество это уже проходило. Исходя из вашей логики, горе побежденным. Лейте слезы и вздымайте руки к небесам! Как же вы, побежденные, осмеливаетесь требовать Курильские острова?!

Тон господина Сюсукэ мгновенно меняется:

- Сталин, Черчилль и Рузвельт договорились в секретной обстановке об оккупации Японии. В обмен на агрессию России против Японии ей пообещали Курильские острова. Я считаю, что недостаточно требовать только их возвращения. Страны-победители относятся к Японии как к проигравшей.

Южные курили, которые Япония считает своимиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Я откровенно веселюсь:

- Но вы сами себе противоречите! Только что вы рассуждали о праве сильного, о том, что слабые сами виноваты в своем поражении, а тут пытаетесь прибегнуть к закону, когда вы уже проиграли.

- Что ж, мы несем ответственность за свое поражение. Но мы должны прилагать все усилия для того, чтобы победить. Есть гораздо более важная проблема, чем возвращение островов. Вся территория Японии находится под оккупацией США. Япония – это просто американская колония. Мы не являемся независимым суверенным государством. Чтобы вернуть независимость, мы должны разбудить наших граждан.Нынешняя Япония – это человек в растительном состоянии, овощ. У нас жирные либеральные политики. У меня возникает вопрос: сможет ли выжить эта нация? Это все мусор, опарыши.

ТИГР В КЛЕТКЕ

- Но вы богаты! - настаиваю я.

- Это поверхностное мнение. Япония уже давно в глубоком экономическом кризисе и вся в долгах. Она становится бедной. Скоро мы столкнемся с ситуацией, когда не сможем защитить себя и обеспечить продуктами питания. Мы самый большой импортер зерна в мире и производим самое большое количество пищевых отходов, но при этом только на 30 процентов обеспечиваем себя едой. Ужасно то, что все довольны нынешним скотским состоянием. Америка поместила Японию в формалин, потому что боится ее. И настроила против нас всех соседей: Китай, Россию, Корею. Над нами издеваются. Для китайцев и корейцев Япония – тигр в клетке, и эту американскую клетку мы должны распахнуть.

- Может быть, корова в клетке? Я смотрю на ваших молодых людей с комиксами в руках и вечно что-то жующих. Это их вы хотите пробудить?

- Именно такие люди очень важны. Им проще всего промыть мозги и их легко обучить. Японцы меняются в один миг.

- То есть это овцы, которым нужен пастух?

(И тут я вспоминаю о присущем японцам с детства умении «читать воздух». «Японцы как нация – это стая рыб, у которой внешне нет лидера, - объяснял мне один мой друг, много лет проживший в Японии. – Все они плывут в одном направлении и обладают умением не выделяться и приспосабливаться к остальным. Но стоит одной рыбке дернуться, потом другой, и вдруг вся стая без видимой причины меняет направление».)

- Нам нужна консервативная революция! – восклицает господин Сюсукэ. – В чем суть консервативных революций? Объединяясь с императором, под его знаменем традиций сносить прогнивший режим. Избавляться от коррумпированных политиков, которые приватизировали государство.

- А метод?

- Военный переворот как вариант. Терроризм. Премьер-министр Абэ, эта американская собака, будет убит восставшими согражданами. Хотя не знаю: заслуживает ли он быть убитым. Слишком мелкий. Также мы пытаемся дотянуться до институтов власти и администрации через выборы, хотя мы фундаментально отрицаем парламентскую демократию. Но не надо забывать, что нацисты пришли к власти именно этим путем. И, конечно, Просвещение, воспитание молодежи, хотя силовые методы тоже важны.

Был в ХIX веке такой мыслитель Есида Сеин. Основал частную школу, в которой воспитал всю будущую японскую элиту. (Есида Сеин, философ и педагог, духовный лидер реставрации Мэйдзи. Выступал против заключения японо-американского договора о сотрудничестве и задумал убить его инициаторов, но был арестован и казнен. Почитается как синтоистское божество в токийском храме Ясукуни. – Д.А.) В практическом плане он ничего не сделал, но дал ИДЕЮ!

Я знаю, что вы меня считаете фашистом, но мне на это наплевать. Я хочу дожить до того дня, когда Япония станет победителем.

(Продолжение следует)

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