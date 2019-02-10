2019-02-10T23:08:31+03:00
Звезды

Прохор Шаляпин прокомментировал «беременность» бывшей жены Джигарханяна

Игорь ПОЛЯКОВ
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Прохор Шаляпин опроверг новость о беременности Виталины. Фото: личный архивПрохор Шаляпин опроверг новость о беременности Виталины. Фото: личный архив
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-При перелете может произойти все, что угодно. Это и на плод влияет, и на состояние здоровья. Срок маленький еще, животика не видно, — объяснила, почему пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не поехала на отдых в Мексику с певцом Прохором Шаляпиным стилист Ирина Кривко в программе «Новые русские сенсации». — Я бы посоветовала Виталине, чтобы она пока держала это в тайне. А потом, когда станет можно, почему бы нет? Есть же фотосессии и для женщин в положении.

Дама намекнула в скандальном шоу на беременность бывшей жены Армена Джигарханяна.

Мол, пианистка ждёт ребёнка от Прохора Шаляпина. Напомним, Виталина не полетела в отпуск с Прохором Шаляпиным из-за суда с бывшим мужем.

Заседание перенесли, Виталине пришлось остаться в Москве. Прохор ждал Виталину в Мексике, там они должны были провести 12 дней отпуска. Но планы разрушились, билеты сгорели, путевка тоже.

Новость о беременности Виталины Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью «КП» опроверг.

- Это неправда. Виталина не беременна ещё. Это выдумка Элины Мазур (бывшая помощница Цымбалюк -Романовской, тоже была героиней этой программы - Прим. Ред.),-сказал «Комсомолке» Прохор Шаляпин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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