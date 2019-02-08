Елена Драпеко: Сергей Юрский был нотой совести для всей нашей национальной культуры

- Елена Григорьевна, с нами больше нет Сергея Юрского. Такая потеря - и для России, и для поклонников таланта народного артиста в странах бывшего СССР...

- И, конечно, скорбит Петербург. Потому что мы по-прежнему считаем его нашим, питерским.

Я выросла с его именем. В театральном институте нам давали пропуска бесплатные. И мы на ступеньках, на верхнем ярусе смотрели спектакли Большого драматического театра.

Юрский был ведущим артистом театра, звездой. И мы все у него учились. И никак не могли понять, как же он это делает, что в любой сцене становится центром.

И потом Сергей Юрский приезжал в театральный институт, выступал перед нами. Мы с ним учились у одного мастера, у Макарьева Леонида Федоровича. И институт очень гордился Юрским.

- Это ГИТИС уже?

- Это Ленинградский театральный институт.

Елена Драпеко о Сергее Юрском: Когда он уехал в Москву - весь Питер горевал... 00:00 00:00

- Знаменитый ЛГИТМИК.

- Театра, музыки и кинематографии. Я же училась там. Сначала - он, - потом я, уже через много лет. Поэтому он приезжал, встречался со студентами. И потряс нас своим мастерством, культурой обращения с текстом, с русским языком, фактурой материала.

Потрясающие совершенно чтецкие вечера у него были. И город очень любил их. И я…

И вообще - по-человечески Юрский был очень питерский. Поэтому - когда он уехал в Москву, мы так переживали! Вы не представляете. Такая грусть была в городе. Нам было очень жалко, что он и Тенякова уехали.

Сегодня мы вспоминаем эти годы. Я ночевала у своей питерской подруги, старой такой петербурженки. И мы вспоминали вот эти спектакли, как мы ходили в БДТ, кто и что тогда рассказывал про него.

Я считаю, что не только театр, кинематограф, где он отметился замечательными ролями, но, прежде всего, национальная культура очень много потеряла. Он был таким камертоном, нотой совести для нашей национальной культуры.

Я соболезную всем его коллегам. Его родственникам, друзьям. И мы печалимся вместе с ними.