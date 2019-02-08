2019-02-08T12:31:57+03:00
Звезды

Максим Галкин: «Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигентности»

Юморист скорбит об уходе артиста [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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В ночь на 8 февраля ушёл из жизни Сергей Юрьевич ЮрскийВ ночь на 8 февраля ушёл из жизни Сергей Юрьевич ЮрскийФото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 8 февраля, стало известно о том, что на 84 году ушел из жизни актер Сергей Юрский. Известного исполнителя многих ролей вспомниают звезды.

- Господи, какая страшная новость с утра! - написал в соцсетях о смерти Сергея Юрского Филипп Киркоров.

- Для меня он был лучшим Остапом Бендером, - говорит композитор Игорь Николаев.

- Сегодня ушёл из жизни выдающийся актёр Сергей Юрский. Это большая потеря и для театра, и для кино,-опубликовал пост в своём Инстаграме Максим Галкин.-Его спектакль по пьесе Ионеско «Стулья» в Школе Современной Пьесы - это одно из самых ярких театральных впечатлений моей юности. Совсем недавно мы были с Аллой на его творческом вечере в Риге - он поражал артистичностью, энергией и обаянием. Я восхищался всегда не только его работами на сцене и в кадре, но и тонким юмором, эрудицией, статью. Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигентности. Самые искренние соболезнования от нашей семьи Наталье Максимовне Теняковой, дочери Дарье, внукам и всем родным и близким.

Умер Сергей Юрский.Народный артист России ушел из жизни в возрасте 83 лет. Юрский сыграл в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД»

ИСТОЧНИК KP.RU

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