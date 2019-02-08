Правительство Германии отказало США размещать ракеты на своей территории

Как рассказал в интервью «КП» депутат Бундестага Робби Шлунд, действия США по поводу выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСДМ) вызвала гневную реакцию в правительственных кругах Германии.

— Расскажу вам то, что еще не дошло до других СМИ. Сразу после того, как Трамп объявил о выходе из договора, наш министр иностранных дел Хайко Маас собрал экстренное заседание и неофициально сказал нам, что Германия не позволит размещать какие-либо ракеты на своей территории. Он повторил это два раза, и такую позицию поддержали как левые, так и правые, — сказал в беседе с «Комсомолкой» Шлунд.

Депутат Бундестага Робби Шлунд.Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в начале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это советско-американское соглашение, подписанное в разгар перестройки Горбачёвым и Рейганом в 1987 году предусматривало запрет на создание и размещение оперативно-тактических ракет с дальностью полёта менее 500 километров. Подобное оружие, запускаемое с передвижных наземных комплексов размером с небольшой грузовик, представляет особую угрозу: ракета такой дальности может успеть долететь до цели раньше, чем среагирует система ПРО, что порождает соблазн применить её в надежде на гарантированную победу — тем самым понижая «порог безопасности» для начала масштабной войны.

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