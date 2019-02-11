Прощание с Сергеем Юрским: онлайн-трансляция

Церемония прощания с народным артистом Сергеем Юрским проходит 11 февраля в столичном театре Моссовета. После панихиды актера похоронят на троекуровском кладбище в Москве.

О смерти артиста стало известно 8 февраля. По словам дочери актера, Дарьи Юрской, ее отец скончался от остановки сердца. Также она отметила, что в последние годы Сергей Юрский серьезно болел.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце декабря прошлого года Сергей Юрский был срочно госпитализирован с высокой температурой. Артиста доставили в инфекционное отделение больницы, при этом он находился в сознании.

Сергей Юрский работал в театре Моссовета с 1978 года, сначала актером, а впоследствии и режиссером. С 1991 года одновременно играл и ставил спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы».

Широкую известность артисте принесли роли в фильмах «Золотой теленок», «Республика ШКИД» и «Место встречи изменить нельзя».

Прощание с Сергеем Юрским.

СПРАВКА «КП»

Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. В 1955 году, после третьего курса юрфака, он поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени Островского.

В 1978 году Юрский переехал в Москву и стал актером, а впоследствии и режиссером Театра имени Моссовета. С 1991 года одновременно играл и ставил спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы».

Широкую известность актеру принесли роли в таких фильмах, как «Золотой теленок», «Республика ШКИД» и «Место встречи изменить нельзя».

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