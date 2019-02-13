Громкие скандалы с знатоками "Что? Где? Когда?"

Скандал вокруг игры "Кто хочет стать миллионером?"набирает обороты. Уже высказались не только стороны конфликта в лице главного редактора телепрограммы Ильи Бера и магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя, но и все неравнодушные. "Комсомолка" решила вспомнить все скандалы со знатоками интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?".

Главред "Кто хочет стать миллионером" обвинил Друзя в подкупе

Скандальный выпуск игры "Кто хочет стать миллионером?" с Александром Друзем.Главный редактор программы Илья Бер обвинил в подкупе магистра "Что? Где? Когда?"

В минувший вторник, 12 февраля, громом среди ясного неба стало заявление главного редактора игры "Кто хочет стать миллионером" Ильи Бера. Он обвинил в подкупе Александра Друзя, передает RT. По версии Бера, Друзь накануне съемок программы, которая была записана 23 ноября 2018 года, а вышла в эфир 22 декабря, попросил его "помочь выиграть три миллиона рублей" в обмен на долю в главном призе. В свою очередь, магистр игры "Что? Где? Когда?" сообщил, что подобную сделку ему предложил сам Бер. Как рассказал Друзь, Бер позвонил ему и начал диктовать вопросы и ответы, передает ФАН. Друзь, по его словам, решил подыграть редактору, чтобы понять, "насколько далеко может пойти этот человек". Далее магистр рассказал о предложенной сделке коллеге Виктору Сидневу, с которым должен был принимать участие в шоу, уточнает телеканал 360. Эрудиты решили изучить ситуацию. В итоге знатоки договорились, что доиграют до 15-го вопроса, но не станут выигрывать главный приз, а сообщат руководству шоу об этом инциденте, уточняет ИА "НСН". Но не успели. "Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось", - посетовал Друзь. В ответ главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" назвал враньем ответ знатока. Он подчеркнул, что у него поменялось впечатление о Сидневе из-за того, что тот знал о нечестной игре, но все равно на нее пошел. "А то, что говорит Друзь, - вранье и детский лепет... При этом он подтвердил абсолютно все факты, которые я привел в своем посте... Не надо ничего доказывать на уровне смонтированных записей", - заключил Бер.

Конфликт между Александром Друзем и Ровшаном Аскеровым

Друзь и Аскеров: скандал после игры "Что? Где? Когда?.Ровшан Аскеров: "Друзь вообще пусть идет нафиг!". Александр Друзь: "Ровшан молодец - не боится терять свою репутацию!"

В марте 2016 года поводом для скандала стал спорный ответ команды Ровшана Аскерова на один из решающих вопросов игры о помидорах. Мнения присутствующих разделились: большинство было за то, чтобы присудить очко знатокам. Но, как оказалось, не все были с этим согласны. Как минимум не согласен был магистр игры Александр Друзь. Он открыто заявил, что Аскеров "потерял репутацию на глазах у миллионов зрителей". На это Ровшан разразился гневной тирадой. Ключевой в ней стала фраза "Друзь может идти нафиг!". После этого между двумя "знатоками" произошла довольно длинная и неприятная словесная перепалка в Нескучном саду. Так, обладатель "Хрустальной совы", игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров заявил: "Александр Друзь пошел нафиг! Могу сказать жестче. Меня совершенно не волнует мнение магистра Александра Абрамовича Друзя по поводу моей репутации. Потому что мое мнение относительно его репутации такое, что у него репутации вообще нет. Человек, который менял ответы, менял ответы ради очка, он не имеет права мне говорить вообще ничего... И ни один человек в этом клубе. Потому что в гробу я видал их всех с их мнением по поводу моей репутации!". В ответ магистр игры "Что? Где? Когда?", обладатель "Бриллиантовой совы", шестикратный обладатель "Хрустальной совы" подчеркнул: "Ровшан абсолютно прав, положив на стол свою репутацию для того, чтобы его команда выиграла. Потому что был «даден» неправильный ответ".

Ссора Ровшана Аскерова и Максима Поташева

В июле 2015 году Ровшан Аскеров и Максим Поташев устроили словесную перепалку. Знатоки схлестнулись в социальной сети Facebook из-за поста Аскерова, в котором он высказал свое неудовольствие тем, что передача "Что? Где? Когда?" выходит не в прямом эфире. При этом магистр игры адресовал свои претензии Максиму Поташеву: "Вот скажи, Максим Поташев, правда ли, что если ответ фактически неверен, а одна из команд дает верный ответ, но он не совпадает с авторским, то не команде, давшей абсолютно верный ответ засчитывают очко, лишая очков те команды, которые ответили неверно, но совпали с авторской безграмотностью, а просто тупо снимают вопрос с игры? Это так? То есть наказывают тех, кто знает правильно, да? И это ваш спорт?", - задался вопросом Аскеров. Поташев спросил, мол, какое его дело. На это Аскеров язвительно подметил, что если бы Максим так "ответил в воскресенье на вопрос про голос Армстронга, у ведущего не было бы шансов не засчитать этот ответ как правильный". Аскеров продолжил публично троллить Поташева: "И вы, глядишь, выиграли бы игру. А то ты мямлить что-то про болеро начал". Страсти накалились до того, что Поташев поспешил ответить в комментариях, перейдя на нецензурную брань. "На ..., Ровшан, на ... Так понятнее?", - ответил он на очередную реплику оппонента. Однако Аскеров не думал останавливаться и решил окончательно вывести из себя оппонента. "Слушай, а тут ты отвечаешь лучше, чем в воскресенье в Нескучном", - иронично подметил он, однако ответа не получил.

Скандал с украшением

В октябре 2016 года капитан команды знатоков Алена Повышева привлекла всеобщее внимание не скандальным поведением, а необычным украшением. Алена появилась на игре в кожаном украшении, которое напомнило некоторым искушенным зрителям кляп-кольцо для сексуальных БДСМ-игр. Многие стали гадать, надела ли Алена это украшение намеренно, чтобы спровоцировать телезрителей, или же случайно остановила свой выбор на таком неоднозначном украшении. Интернет-пользователи нашли похожие аксессуары в секс-шопах, о чем и заявили в соцсетях. В БДСМ этот аксессуар надеваются на голову, а кольцо помещается в рот для того, чтобы челюсть не смыкалась. Одни предположили, что все это сделано специально "для прикола", ведь ведущий викторины ко всем участникам обращается "господин" или "госпожа". А другие предположили: "Алена Повышева так торопилась на игру "Что? Где? Когда?", что не успела снять БДСМ-чокер". Пользователи так возбудились, что заявили о своем желании смотреть все выпуски "Что? Где? Когда?" ради одной Алены.

На шее знатока Алены Повышаевой разглядели популярный БДСМ-аксессуар.

Алена Повышева в секси платье на "Что? Где? Когда?".Красотка сразила всех наповал

Отметим, Повышева не первый раз привлекает внимание социальных сетей своим внешним видом. Пользователям запомнилось ее появление в эфире игры в платье с открытым бедром.

КСТАТИ

Играем в Друзя и Сиднева: Попробуй пройти ту самую викторину "Кто хочет стать миллионером"

22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы. Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст (подробности)

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Александра Друзя обвинили в подкупе

Магистров клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и Виктора Сиднева в ноябре прошлого года пригласили «тряхнуть эрудицией» в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Программа вышла в эфир 22 декабря 2018 года. Знатоки дошли до финального 15-го вопроса, не смогли на него ответить и ушли, забрав «несгораемые» 200 тысяч рублей (если бы Друзь и Сиднев победили, им бы досталось 3 млн рублей) (подробности)

Редактор «Кто хочет стать миллионером», обвинивший Друзя в подкупе: «Я до последнего не хотел публичного скандала»

- С вами никто не связывался из «Игра-ТВ» или, может, сам Друзь?

- Нет.

- Что стало решающим фактором, когда вы раздумывали, публиковать пост или нет?

- Понимание, что никаким другим способом я своих целей, которые я обозначил в посте, не добьюсь. Я до последнего не хотел публичного скандала. Хотел это решить, так как обычно это решают в России — кулуарно. Но этого не получилось. (подробности)