Игорь Корнелюк о Сергее Захарове: Ему обрубили крылья на самом взлете

Народный артист России ушел из жизни в четверг, 14 февраля. Сергей Захаров был кумиром, им восхищались, на него ровнялись. В самом разгаре карьеры, он смог пережить тюремное заключение из-за драки в 27 лет, он не сломался и снова вышел на сцену. Он смог пережить клиническую смерть из-за перенапряжения на гастролях и вновь продолжать работать. Но в 68 лет в одной из московских больниц его сердце не выдержало. По словам близких, артист страдал от сердечной недостаточности.

Это известие стало шоком для коллеги и доброго товарища Игоря Корнелюка. Они очень много выступали вместе. И в последний раз виделись на музыкальном фестивале два года назад.

- Помню, летом 2017 года мы встретились на фестивале в Юрмале, он выглядел подавленным. Но он не жаловался никогда. Никогда ничего не просил, - говорит композитор. - Он же очень следил за своим здоровьем, ничего себе не позволял, занимался спортом. Это видно было. Ничего не предвещало такое. Это как обухом по голове! Как говорил классик: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен». Такого финала ничего не предвещало. Мне всегда казалось, что он оклемался. Он сильнее, мудрее и последствий не будет. Трудно сказать, что человек внутри носил и как это переживал. Но, видите, сердце человеческое не всегда выдерживает тех проблем, которые создаются.

Игорь Корнелюк с любовью вспоминает их первую встречу и слова Сергея Захарова:

- Мы с ним познакомились в Сочи, у меня были сольные концерты в «Фестивальном», - продолжает музыкант. - Я выхожу на концерт и вижу в третьем ряду сидит Сергей Захаров. Он же высокий, видный, его сразу можно было узнать. На следующий вечер я снова выхожу на сцену, а он сидит на этом же месте. И так было пять раз. И я его спросил, почему он пять раз ходил на один и тот же концерт? И вот он ответил, что это был осознанный выбор, ему нравилось. Он сказал об этом так искренне, так тепло, что было так приятно, вы представить себе не можете! При первой встрече он сказал мне такие слова, которые представители нашего цеха говорят крайне редко или вообще не говорят. Это такая редкость! Я это никогда не забуду!

Игорь КорнелюкФото: Тимур ХАНОВ

Певец и композитор не мог не вспомнить, что пришлось испытать его коллеге в молодости.

- Ушел из жизни выдающийся человек, представитель нашей русской культуры, - считает Корнелюк. - Человек, который познал в этой жизни все: и много хорошего, и много отвратительного, плохого. Потому что он был невероятно, безумно популярным! Вы даже представить себе не можете, насколько он был популярным! На концертах дежурила конная милиция, потому что толпы поклонников осаждали концертные залы. Ему обрубили крылья на самом взлете, очень жестко! Лишили человека карьеры, судьбы, жизни дальнейшей! Я встречал того человека [администратора, с которым произошла драка] уже после всей этой истории. Не хочу об этом говорить. Не понятно, что там было. Какова вина человека, была ли это провокация или акция сильных мира сего. Его же реально убрали от всего - размагничивали пленки на телевидении, не выпускали за границы - там было очень жестко все.

При всем при этом Сергей не озлобился. Он очень мягкий человек, я никогда не слышал, чтобы он повышал голос. Он был великолепным артистом с невероятно красивым баритоном. Ему было подвластно все, что угодно. Он пел и русские народные песни, он пел и оперные арии. И все это он делал очень музыкально. Есть много голосистых людей, но они очень часто демонстрируют возможности своего голоса и за этой демонстрацией не видят самого главного. Так вот Сергей всегда все делал очень музыкально. Проникновенно, артистично. Я с ним до недавнего времени встречался в концертных программах, потому что он пел, выступал много. И мне всегда казалось, что он был носителем какой-то великой мудрости. Он смотрел на

нашу жизнь немножко отстраненно, в том смысле, что ограждал себя от какой-то суеты, он ненужной мишуры. В отличие от нас, он понимал, что в жизни главное, а что нет. И на всякую ерунду он не тратился. Он знал свое дело он жил в своем мире и его наполнял чем-то необыкновенно чудесным и художественным. Мне всегда доставляло огромную радость встречаться с ним. Он всегда будет жить в моем сердце.

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