За полмесяца журналист «Комсомолки» Евгений Черных сбросил 6 лишних килограммов

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

ЧАСТЬ 3

Напомню, мой эксперимент контролирует директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Минздрава России, доктор медицинских наук Филипп Копылов. Для начала он поставил мне задачу избавиться от всего лишнего веса. По современным медицинским нормам. Предстоит похудеть с 97 кг до 76.

Пока все идет по плану. В первую неделю потерял 4 кг, во вторую – 2. На низкоуглеводной диете. В третью неделю оставлю этот же рацион. Подробнее о нем - здесь.

СОВЕТЫ ДОКТОРА КОПЫЛОВА

- Профессор, сколько яиц в день можно есть?

- Вопрос не в бровь, а в глаз!

- Долгое время диетологи называли их опасными для здоровья из-за холестерина. Позволяли не более 1-2 в неделю. Теперь, наоборот, объявляют самым идеальным продуктом. И холестерин-то в них хороший, и все аминокислоты присутствуют, витамины, минералы, холин для мозга…

- Ситуация с яйцами, действительно, крайне противоречива. То их запрещают, то реабилитируют. Четких указаний, сколько конкретно есть в день, сегодня нет.

- Я ем 1-2 в день на завтрак. Некоторые читатели пишут, что это много.

- Ешьте, ничего страшного не произойдет.

-Второй противоречивый продукт – кофе. Считался много лет вредным для сердца, давление, дескать, повышает. Теперь, как и яйца, чуть ли не панацеей его называют. Я, грешен, люблю кофе со студенческих времен.

- Кофе тоже сегодня реабилитирован. Есть очень интересные данные. У того, кто пьет 4-5 чашек в день, сердечно-сосудистый риск ниже, чем у пьющих изредка.

- Я, каюсь, подсел сейчас на кофе с кусочком сливочного масла. Типа латте, но без молока, сахара. Современный аналог целебного тибетского чая с маслом яка. Вроде бы повышает энергию, концентрацию в работе, с маслом лучше усваиваются полезные полифенолы из кофе. Очень популярен в Силиконовой долине, где продвинутые обитатели помешаны на здоровом образе жизни. Мне нравится. Про повышение энергии пока сказать не могу, но вкусно…

- Впервые слышу про такой кофе, в официальной медицине о нем данных нет. Возможно, ученые действительно найдут пользу, если возьмутся серьезно изучать.

- На днях появились результаты обследования в США 106 966 женщин. За ними наблюдали с 1990-х годов. Выяснилось, что частое употребление жареной пищи, особенно жареной курицы и рыбы связано с более высоким риском всех причин смертности, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. Думаю, на мужчин воздействие жареного такое же.

- Считается, что лучше жареное избегать, если есть такая возможность. Оно вредно для тех, кто страдает патологией печени, поджелудочной железы. Некоторые исследования доказывают, что это потенциальный канцероген. С другой стороны, большая часть населения кривит лицо, когда слышит про куриную грудку на пару. Чтобы в депрессию не впасть, иногда можно.

- В начале эксперимента я объявил: никаких колбас, сосисок! Народ спрашивает, почему?

- Колбасы, сосиски, сардельки попадают в разряд красного приготовленного мяса, которое в настоящее время не рекомендуется к употреблению. Недавно была громкая история с идеей ввести дополнительный налог на сосиски, колбасы как на вредную еду. Минздрав дал положительный отзыв на эту инициативу. Хотя народ стал возмущаться: как можно, колбаса – национальная еда! Лично я считаю, что вредная еда действительно должна стоить дороже, чтоб не конкурировать с полезной. И покупатель должен делать осознанный выбор, что брать.

- Значит, я и дальше осознанно буду игнорировать эти «деликатесы». Мало того, что это вредная еда, еще неизвестно, сколько в «мясных» колбасе, сосисках крахмала. Между прочим, в ста граммах картофельного крахмала – 79 г углеводов, в кукурузном – все 85. На такой еде точно не похудеешь, не помолодеешь!

Знаменитая йогиня Индра Дэви (Евгения Лабунская) не дожила двух недель до 103 лет

С ДОБРЫМ УТРОМ! ОМОЛАЖИВАЕМСЯ В ПОСТЕЛИ

Как начинать свой день? Я воспользовался рекомендациями Индры Дэви, самой знаменитой йогини планеты. Ей посчастливилось пожить аж в трех веках (1899-2002 гг)! Скончалась за две недели до 103-летия. Только не надо вздохов, мол, мы не индусы, и что йогу хорошо, то русскому смерть! Спокойно, граждане. Индра как раз из наших, из славян. Евгения Васильевна Лабунская, внучка графа. Актриса, ученица самого Комиссаржевского. С Дягилевским Русским театром выступала во многих европейских столицах. В 30 лет переехала в Индию изучать танцы. С легендарным Капуром сыграли главные роли в фильме «Арабский рыцарь». Ради кино пришлось сменить имя, фамилию. Иначе индусы не поняли бы. Там вышла замуж за чешского дипломата. Вскоре начались сердечные приступы, другие проблемы со здоровьем. Последствия веселой и беззаботной жизни, к которой актриса привыкла. Исцелила йога. Индра достигла в ней высших степеней. Ее книги про возвращение здоровья, омоложение в середине прошлого века стали мировыми бестселлерами. Среди учеников - звезды Голливуда, политики. В 1960 году в Москве знакомила с йогой Хрущева, Микояна, других кремлевских вождей. Видно, напрасно. В 1990 году вновь прибыла в Москву. Индру пригласили в популярную тогда телепередачу «До и после полуночи». Ведущий В.Молчанов, узнав, что гостье 91 год, спросил у организатора визита, как она сможет подняться на второй этаж? Дэви буквально выпорхнула из автомобиля и помчалась в студию. Здоровые мужики едва успевали за ней.

Вот как надо начинать день по Дэви.

«Нельзя выпрыгивать из кровати, даже если вы торопитесь. Нервная система может получить шок. Дайте себе немного времени, чтобы вернуться в этот мир от порога иного. Пусть возвращение будет медленным и постепенным. Дайте телу время «сменить скорость». Потянитесь руками, зевните несколько раз, потянитесь ногами и всем телом. Затем – ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ (выделено мною. – Е.Ч.) растяжка. Ноги вместе, вытянуты, касаются друг друга. Начинайте тянуть правую ногу, не отрывая от матраса, как будто хотите сделать ее длиннее. Растяжение будет ощущаться от бедра вниз, нога как бы удлинится на несколько сантиметров. Досчитав до 60, расслабьтесь, пусть правая нога сравняется с левой. То же самое проделайте с левой ногой.

Это упражнение растягивает позвоночник, тонизирует симпатические нервы и оказывает омолаживающий эффект на все тело. Только не переусердствуйте. Поскольку это очень энергичное упражнение, затрагивающее нервные сплетения, 60 секунд для каждой ноги – максимум!

Затем, сохраняя правую стопу неподвижной, согните пальцы, как если бы вы хотели с их помощью поднять что-то с пола. Подержите согнутыми несколько секунд, затем расслабьте. Повторите 3-5 раз. То же самое проделайте с пальцами левой ноги. Теперь поднимаем пальцы правой ноги вверх на несколько секунд 3-5 раз. Потом - левой».

На эту зарядку уходит всего 3-4 минуты. Подъем. Туалет, чистка зубов, стакан-два воды комнатной температуры, простоявшей ночь (у кого запоры – Дэви советует пить горячую). Можно добавить сок лимона. Если вода кипяченая, перелейте ее несколько раз из стакана в стакан для насыщения кислородом.

Настала пора настоящей утренней зарядки. Индра Дэви рекомендует начинать ее с «качалки». Очень простое упражнение, укрепляющее нервную систему. «Оно помогает преодолеть сонливость и скованность, пишет Дэви, даст приятное чувство бодрости благодаря хорошему массажу позвоночника. Это упражнение сделает ваш позвоночник гибким, сохранит его эластичным и молодым. Йоги говорят: «Ты сможешь увиливать от старости до тех пор, пока у тебя сильный и гибкий позвоночник».

Сядьте на край коврика, чтобы спина не ударялась о твердый пол. Подтяните колени и опустите голову. Положите руки под колени, сцепив пальцы замком. Округлив спину, раскачивайтесь вперед и назад, вперед и назад быстрыми движениями, словно на кресле-качалке. Не выпрямляйте позвоночник, когда перекатываетесь назад, чтобы не лечь на спину. При наклоне назад выпрямляйте колени, при наклоне вперед резко сгибайте. Не останавливайтесь после качка назад, чтобы не «застрять». Следите, чтобы спина все время была округлой. А голова наклонена вперед. Иначе можете удариться головой о пол при движении назад. Делайте вдох, откатываясь назад, выдох – возвращаясь вперед. Сделайте это упражнение 4-6 раз, лягте на коврик, расслабьтесь до восстановления дыхания и несколько раз глубоко вдохните.»

Я через несколько дней спокойно качаюсь семь раз. Семерка – счастливое число, как-никак. Потому на ней остановился.

После «качалки» Дэви предлагает выполнять основные йоговские асаны, дыхательную гимнастику, медитацию. У меня это все впереди. Когда сброшу первые 10 килограммов, начну постепенно осваивать. Даже комплекс «энергетической йоги» подобрал, доктор Копылов одобрил. И дыхательную гимнастику с ним уже прикинули.

А пока в плане физкультуры ограничиваюсь 30-40 – минутной ежедневной ходьбой в быстром темпе. В субботу-воскресенье полтора –два часа отдаю лыжам.

Продолжение следует.

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