2019-02-17T16:11:46+03:00
В мире

#Солсберинаш: На британском соборе повесили российский флаг

«Агентов ГРУ» в провокации пока не обвиняют
Ася ХОВАНСКАЯ
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Российский флаг озадачил местных жителей Фото: Lee Martin, TwitterРоссийский флаг озадачил местных жителей Фото: Lee Martin, Twitter
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В знаменитом на весь мир английском городке Солсбери снова скандал. И снова с российским следом. На том самом готическом соборе Девы Марии, который так стремились посмотреть обвиняемые Лондоном в отравлении Скрипалей «агенты ГРУ» Руслан Боширов и Александр Петров, кто-то водрузил наш триколор. Правда, не на 123-метровом шпиле, а на строительных лесах.

cannallettocannalletto
#Солсберинаш: На британском соборе появился российский флаг
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Местные жители заметили большой российский флаг ранним утром в воскресенье и быстренько его убрали. Кто его повесил - пока неизвестно. ГРУ-шников еще не обвиняют...

- К счастью, его уже сняли - какая глупая выходка, высмеивающая серьезные события, которые, к сожалению, произошли в Солсбери в прошлом году, - отреагировал в Твиттере депутат британского парламента от Солсбери Джон Глен.

Меж тем, 4 марта «делу Скрипалей» будет уже ровно год. Ясности в котором все меньше, а вопросов - все больше.

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Правда об «отравителях Скрипалей».«Мы - туристы, поехали в Солсбери смотреть знаменитый собор», - «подозреваемые» по делу Скрипалей Петров и Боширов рассказали, что делали в Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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