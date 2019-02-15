2019-02-15T13:27:30+03:00
Звезды

«Мелкие ничтожества»: Отец Децла обрушился на оскорбляющих его жену и детей хейтеров

Александр Толмацкий горячо вступился за свою семью [видео]
Петр СИМОНОВ
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Отец рэпера Кирилла Толмацкого ("Дэцла") Александр Толмацкий.Отец рэпера Кирилла Толмацкого ("Дэцла") Александр Толмацкий.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Внезапная, загадочная смерть молодого рэпера, который рос вместе со своими поклонниками, шокировала всю страну. Даже те, кто не считал себя фанатами Кирилла Толмацкого, скорбят о нем, не перестают задавать вопросы, ищут виноватых. Умереть в 35 лет? Почему?

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Кирилл Толмацкий
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Убитый горем отец Децла почти каждый день выкладывает посты в память о своём старшем сыне, говорит о любви к нему и неустанно сокрушается, что так и не поговорил с ребёнком. Их ссора затянулась на 15 лет. Кирилл не смог простить отцу уход из семьи. У Александра Толмацкого вторая жена, 36-летняя Анна, которая родила ему двоих детей. Их сыну Фёдору 13 лет, дочери Анфисе - 9 лет.

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Александр Толмацкий с супругой
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И на вторую семью продюсера теперь сыпятся обвинения и оскорбления от неизвестных пользователей. Анна Толмацкая вынуждена была закрыть Инстаграм. А отец Децла вступился за супругу и детей.

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Мелкие ничтожества пишущие гадости с левых аккаунтов на страницах моих детей и жены , постарайтесь не задохнуться в собственной желчи....
2998 отметок «Нравится»340 комментариевInstagram

- Мелкие ничтожества, пишущие гадости с левых аккаунтов на страницах моих детей и жены, постарайтесь задохнуться в собственной желчи, - обратился Александр Толмацкий к анонимам в сети. - Демагоги с пустыми профилями без лиц и публикаций, вам скучно? Или вы выполняете чей-то заказ? А может вы обладаете тайными знаниями о моей семье, которых нет у меня? Или вы экстрасенсы, читающие мои мысли? Запомните! Это мой сын, я всегда его любил, люблю и буду любить...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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