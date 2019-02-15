«Мелкие ничтожества»: Отец Децла обрушился на оскорбляющих его жену и детей хейтеров

Внезапная, загадочная смерть молодого рэпера, который рос вместе со своими поклонниками, шокировала всю страну. Даже те, кто не считал себя фанатами Кирилла Толмацкого, скорбят о нем, не перестают задавать вопросы, ищут виноватых. Умереть в 35 лет? Почему?

alexandertolmatskiy Кирилл Толмацкий

Убитый горем отец Децла почти каждый день выкладывает посты в память о своём старшем сыне, говорит о любви к нему и неустанно сокрушается, что так и не поговорил с ребёнком. Их ссора затянулась на 15 лет. Кирилл не смог простить отцу уход из семьи. У Александра Толмацкого вторая жена, 36-летняя Анна, которая родила ему двоих детей. Их сыну Фёдору 13 лет, дочери Анфисе - 9 лет.

alexandertolmatskiy Александр Толмацкий с супругой

И на вторую семью продюсера теперь сыпятся обвинения и оскорбления от неизвестных пользователей. Анна Толмацкая вынуждена была закрыть Инстаграм. А отец Децла вступился за супругу и детей.

alexandertolmatskiy Мелкие ничтожества пишущие гадости с левых аккаунтов на страницах моих детей и жены , постарайтесь не задохнуться в собственной желчи....

- Мелкие ничтожества, пишущие гадости с левых аккаунтов на страницах моих детей и жены, постарайтесь задохнуться в собственной желчи, - обратился Александр Толмацкий к анонимам в сети. - Демагоги с пустыми профилями без лиц и публикаций, вам скучно? Или вы выполняете чей-то заказ? А может вы обладаете тайными знаниями о моей семье, которых нет у меня? Или вы экстрасенсы, читающие мои мысли? Запомните! Это мой сын, я всегда его любил, люблю и буду любить...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Oxxxymiron обнародовал переписку с Децлом

Из публикации видно, что музыканты общались в 2017 году (подробности)

"Чтобы тебя уважали, надо умереть": почему модно хайпиться на смерти

Смерть Кирилла Толмацкого, известного как Децл, вскрыла очень важную и болезненую тему - почему многие вспоминают о человеке и тем более об артисте, только тогда, когда он умирает (подробности)

У Децла нашли сердечную патологию

Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской республики назвали предварительную причину смерти рэпера (подробности)