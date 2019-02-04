2019-02-04T13:23:28+03:00
Звезды

У Децла нашли сердечную патологию

Врачи назвали предварительную причину гибели музыканта
Ася РОМАНЧУК
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Медики назвали предварительную причину смерти репера ДэцлаМедики назвали предварительную причину смерти репера ДэцлаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской республики назвали предварительную причину смерти рэпера Децла. К смерти 35-летнего исполнителя могла привести сердечная патология, заключили эксперты после проведенного исследования. Пока это предварительный результат. Экспертиза так же показала отсутствие выраженных болезненных изменений.

Родные и близкие исполнителя отмечают, что Кирилл Толмацкий никогда не жаловался на здоровье, а тем более, на боли в области сердца. Тем не менее, это пока основная версия, которая рассматривается медицинскими экспертами.

Изучаются и другие показатели, например, присутствие токсических веществ, проверяется качество алкоголя в заведении.

- Пока не будет проведен полный анализ, причину выяснить невозможно. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией, — пишет ФАН со ссылкой на свой источник.

Инфаркт миокарда и кровоизлияние в мозг полностью исключены. А вот влияние посторонних веществ на сердечную деятельность еще проверяется.

Легендарный рэпер Кирилл Толмацкий умер около 01:00 3 февраля в кафе Posh в Ижевске. Он выступал на вечеринке и почувствовал себя плохо. Сотрудники заведения вызвали скорую помощь, но медики оказались бессильны. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели артиста.

Мать репера Ирина Толмацкая сразу после трагедии опубликовала пост: «Люблю тебя…..1983-2019», - на своей странице в Instagram, прикрепив к этой записи изображение, полностью залитое черной краской.

Соболезнования по поводу смерти исполнителя выразили многие российские зведы. Алла Пугачева была шокирована смертью молодого певца. Примадонна всегда симпатизировала Децлу, помогала артисту в самом начале его карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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