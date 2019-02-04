"Чтобы тебя уважали, надо умереть": почему модно хайпиться на смерти

Смерть Кирилла Толмацкого, известного как Децл, вскрыла очень важную и болезненую тему - почему многие вспоминают о человеке и тем более об артисте, только тогда, когда он умирает. Заявила об этом Наталья Чистякова-Ионова, справедливо указав на лицемерие общества.

"Так лицемерно, конечно, наше общество. Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен и мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром", - разразилась гневной тирадой артистка, опубликовав соответсвующий пост в Instagram.

chistyakova_ionova Так лицемерно, конечно, наше общество. Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен и мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром.

Ее поддержал коллега по цеху Сергей Лазарев. Он оставил под постом комментарий: "Подпишусь под каждым словом!".

А позже к тем, кто не хочет "хайпиться" на смерти Децла, присоединился Алексей Чадов. "Не хотел ничего писать. Считаю, что хайпиться на смерти, - ничтожно. Но выскажусь. Ушел из жизни Кирилл Толмацкий... Сколько вдруг повылезало "поклонников", ценителей его музыки и прочее. Включая тех, кто поливал грязью его и его творчество. Так было с Джексоном и другими. То есть, чтобы тебя уважали, надо умереть? Люди, любить, поддерживать и славить надо при жизни ... У меня все", - заявил звезда "9 роты".

andreychadov Не хотел ничего писать . Считаю , что хайпиться на смерти , ничтожно. Но , выскажусь .. Ушёл из жизни Кирилл Толмацкий . Лично не был знаком , но всегда симпатизировал . Умён, интеллигентен, что редкость для рэпера. Не могу сказать , что вырос на его песнях , но как личность был всегда интересен , что-то в нём было настоящее не поддельное , то , что сегодня не в " моде ". 35 - это только начало , очень жаль по человечески . Мои соболезнования родным и близким .... P.S-Сколько вдруг повылезало "поклонников " , ценителей его музыки и прочее .. включая тех , кто поливал грязью его и его творчество ..Так было с Майклом Джексоном и с другими ..То есть , чтобы тебя уважали надо умереть ? Люди , любить , поддерживать и славить надо при жизни ... У меня всё .

Человеческая смерть, а если это смерть знаменитости - один из самых простых и очевидных поводов хайпануть, напомнить о себе и своей значимсти. Чуть ли ни каждый мало-мальски имеющий отношение к умершему или умершей обязан, по его мнению, написать свои соболезнования, как это сейчас модно, в соцсетях. А еще лучше - снять по-быстрому какой-нибудь ролик о покойнике или прийти на ток-шоу.

Большинство на следующий день после похорон забудут о "невосполнимой утрате", как-будто ничего и не произошло. Ни тебе страданий, ни переживаний - ибо не стало, по большому счету, чужого тебе человека. Горевать по нему будут лишь самые близкие. Мертвых не вернуть, а родителей не утешить...

А ведь гораздо справедливее было бы помнить о знаменитостях, пока они живы. В этом плане особняком стоят народные артисты СССР. Порой кажется, если проанализировать информационное поле, из них живы лишь Армен Джигарханян, София Ротару и Алла Пугачева. А почему мы об этом знаем? Джигарханяна замучили скандальными шоу, Ротару объявила о демарше в сторону России, а Пугачева объявила о том, что на сцену возвращается видите ли в свой юбилей.

Имя Юрия Башмета, опять же, сегодня, 4 февраля, во всех заметках на фоне ЧП с горевшим в Москве домом, в котором проживала его дочь. И опять же поводом стала трагедия, унесшая человеческие жизни. Дочь Башмета выжила.

"Но почему же мы не хотим вспомнить о том, что есть Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, Вера Васильева и Татьяна Доронина, Владимир Андреев и Олег Стирженов, Георгий Данелия, Владимир Наумов, Инна Макарова, Марлен Хуциев и Людмила Чурсина, Родион Щедрин и Эдита Пьеха, Игорь Кириллов и Юрий Соломин? - справедливо задается вопросом член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. - Благодаря юбилеям вспомнили о том, что живы Юрий Темирканов, Галина Волчек, Марк Захаров, Василий Лановой, Инна Чурикова, Александра Пахмутова".

А помним ли мы о том, что жив Николай Сличенко, театр "Ромен" которого гремел по всей стране, или о Юлии Борисове, которая звание Народной артистки СССР получила полвека назад. "А вдову Муслима Магомаева все помнят? Тамара Синявская - блистательная оперная певица, тоже Народная артистка СССР. Между юбилеями нужно помнить об этих людях. Ведь практически им всем давно за 80. Почему мы ждем наступления юбилейной даты, скандала, несчастья, болезни или смерти, чтобы вспомнить о них? Не так нужно относиться к народному достоянию. А эти люди как раз им и являются", - заявил "КП" эксперт.

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