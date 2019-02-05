Oxxxymiron обнародовал переписку с Децлом

Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, выложил свою переписку с Децлом. Певец признался, что никогда не слушал Кирилла Толмацкого, но благодаря ему смог начать свое собственное творчество.

"Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я, смогли в свое время сформулировать свой ответ. В итоге так и не пересеклись", - написал Oxxxymiron в Тwitter.

Oxxxymiron признался, что скептически относился к творчеству ДецлаФото: YouTube

После этих строк следует скрин его переписки с Децлом. Из публикации видно, что она состоялась в 2017 году.

В той переписке Федоров признал, что он и Децл "спосбны нормально говорить". На что Толмацкий в ответ предположил, что все могло бы решиться само собой, если бы "удалось пообщаться лично".

Oxxxymiron on Twitter

Как сообщал сайт kp.ru, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля во время гастролей в Ижевске. Все произошло внезапно. После концерта в ночном клубе около часа ночи Децлу стало плохо. Артист сел в кресло и потерял сознание. К приезду медиков уже было поздно.

Почти сразу после известия о его гибели в соцсетях начали появляться слухи об употреблении певцом запрещенных веществ. Концертный директор 35-летнего Децла решительно их опроверг. "Кирилл уже много лет вел здоровый образ жизни и пропагандировал его в своем творчестве", - объяснил "КП" Павел Беленец. По словам концертного директора, никто не мог представить, что подобное возможно - приступ артиста был абсолютным форс-мажором.

Предварительная причина смерти - патология сердца. Прощание и похороны с музыкантом пройдут в Москве 6 февраля.

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