Дневник русского инженера в Японии: Страна восходящего солнца профукала эру смартфонов и планшетов

Началось с того, что в наш дальневосточный город приехал японец-вербовщик. Искать таланты среди студентов айтишников. Японец тогда совершил глупость - назначил тестирование на утро 2 января. Куча народа просто не дошла, а остальные с бодуна наваяли ахинею. Тест кроме меня успешно прошли только двое. Но они потом по семейным обстоятельствам отказались - в Японию увезли меня одного. Это было 15 лет назад.

Начальнику не кланяются

Адаптировался год - учил иероглифы, привыкал к климату. И к корпоративной культуре, которая за эти 15 лет уже сильно изменилась. Когда я приехал в 2003 году, атмосфера в офисах еще была ортодоксальной: все друг другу кланялись, носили строгие костюмы и говорили исключительно на японском, английский не принимался.

Но уже тогда в коллективы начала вливаться дешевая рабочая сила вроде меня - инженеры из Филиппин, Индии, Китая. И теперь среди топ-менеджеров много иностранцев и тех, кто просто имеет западное образование. Производство сосредоточено за границей, и сотрудники вынуждены постоянно ездить в командировки, на симпозиумы, впитывать чужеземный опыт.

Даже автоконцерны требуют от работников учить английский, вся внутренняя документация дублируется на английском. Понятное дело, что традиционные корпоративные ценности японского бизнеса отходят на второй план.

Да и сами японские концерны давно уже потеснились. Таких монстров, как Sony, Panasonic, Toshiba, вытесняют Apple, Asus, Samsung и Xiaomi. Японские корпорации осознают, что профукали эру смартфонов и планшетов. И со своими гаджетами даже не лезут на международный рынок. Зато перепрофилируются - делают упор на ядерную, ветряную и солнечную энергетику.

Япония - не такая уж и фантастическая страна. Многие думают, что тут уже XXIII век наступил, роботы по улицам ходят. Но это не так. Более того, по моим ощущениям среднестатистический японец как пользователь компьютера не более продвинут, чем любой российский чайник.

Наши девочки по визе японской жены

Япония почему-то притягивает девчонок со всего СНГ.

Может, это какая-то детская мечта, а может, наслышаны о суровой сексуальности самураев. Рабочую визу им получить сложно - большинство с низкой квалификацией, работодателя не интересуют. Поэтому получают визу жены - с ней можно и легально трудиться.

Посредники находят им какого-нибудь местного люмпена, который за уплату ему 100 тыс. йен в месяц (около $900) готов состоять с ней в браке. А что вы думаете - страна дорогая. Зато через год брака уже можно получить визу на три года.

Знаю многих девчонок, которые так вышли замуж. У одной был даже свидетелем на фиктивной свадьбе. И знаю случаи, когда эти браки вдруг становились реальными, рождались дети. Вот такие голливудские истории наяву.

Сколько стоит Япония (в пересчете на рубли).

Поколение травоядных

Создать семью в Японии - отдельная проблема. Например, я пользуюсь у местных девушек популярностью - многие прямо сами предлагают на них жениться. То, что у молодых японцев очень сильно снижен интерес к половой жизни, - не миф. Среди нового поколения появилось даже такое течение - травоядных мужчин. Это такие ребята, которые типа не являются плотоядными, то есть не встречаются с женщинами. А воздерживаются и занимаются спортом, музыкой, чем угодно, только не сексом.

При этом проституция, как ни удивительно при такой фауне, цветет вовсю. Мне в почтовый ящик периодически бросают рекламки с фоточками обнаженных красавиц и их контактами. Популярны пинк-салоны - как бы легальный способ обхода проституции. Там можно все за исключением традиционного полового контакта между девушкой и посетителем.

Мафия с доставкой на дом...

Мафия в Японии, якудза, - часть национальной культуры. Названия кланов всем известны. А их членов легко опознать на улице - даже ночью ходят в темных очках. На мой взгляд, обычные тупые братки. Знаю не понаслышке. Моя знакомая с таким сошлась.

Девочка с Украины по имени Аня. Приехала сюда искать счастье. И залетела от якудзы, с которым жила. При этом у нее уже был один ребенок - сын Сашка от какого-то неизвестного японца.

Якудза был жесток, постоянно контролировал и лупил свою сожительницу. Домашнее насилие в Японии - почти норма. Аня была примерно на пятом месяце беременности, когда попросила меня, чтобы я отвез ее в реабилитационный центр для избитых женщин. Мы улучили момент, когда ее «авторитет» отлучился. Аня с животом, ребенком и своими пожитками села на мой мотоцикл, и я ее, можно сказать, похитил. Правда, я совершил ошибку - позвонил со своего сотового ей на домашний, и мой номер остался в памяти автоответчика. Бандит меня долго преследовал, обещал устроить страшную расправу. Я даже заявление в полицию написал.

Забавно, но японские кланы на их же поле теснят мигранты. Крупная корейская и китайская мафии серьезно конкурируют с коренными бандитами.

История Ани закончилась хорошо: она родила. Потом пошла учиться, получила образование.

Однажды в Токио проходил показ российского фильма «После тебя». Представлять картину приехал мой любимый актер Сергей Безруков. Очень уважаю этого человека. Процентов 70 - 80 зрителей на показе были русскоязычные.

И тут среди посетителей я увидел Аню. Она потрясающе выглядела, вся светилась от счастья.

Но меня не узнала: я же этой «японке» со своей помощью уже был не нужен...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник стилиста: Зарабатываю на тайных процентах и комплиментах

Профессиональный имиджмейкер откровенно рассказывает о своей работе (подробности)

Дневник врача частной клиники: Мы должны не вылечить пациента, а продать ему как можно больше услуг

Терапевт-гастроэнтеролог с 16-летним стажем раскрывает изнанку платной медицины (подробности)

Дневник служанки: домработницы носят хозяйские платья и воруют дорогую косметику

Как под одной крышей уживаются те, кто находится по разные стороны грязи (подробности)