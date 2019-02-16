Савченко призвала ввести санкции против…Украины

Герой или героиня Украины Надежда Савченко, она же – депутат Верховной Рады Украины, которая находится под стражей из-за обвинения в планировании государственного переворота, заявила, что пора уже ввести санкции против украинских властей.

Недавно ее перевезли из Лукьяновского СИЗО Киева в Чернигов, где должно было рассматриваться уголовное дело в отношении самой Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана по обвинению в подготовке террористических атак и планировании государственного переворота. Там, по ее словам, ее заселили в ВИП-камеру, в такие условия, в которых она давно уже не была.

- Тумбочка, шкаф, стол, два стула, есть душ, есть отдельная как бы банная зона, там умывальник, зеркало. То есть условия хорошие, - заявила она, как передает РИА «Новости», и отметила, что вместо стандартных даже спит на обычной кровати. – Я в таких ВИП-камерах в тюрьмах еще не сидела.

Однако такое смягчение условий содержания совсем не смягчило нрав и характер самой Савченко. После того, как Черниговский апелляционный суд продлил Савченко и Рубану срок содержания под стражей, Савченко выступила с коротким, но жестким и, по сути, политическим заявлением.

- Я думаю, Европейскому суду по правам человека есть, на что посмотреть в этом суде. Я думаю, что пора вводить санкции не только против власти России, но и против власти Украины. Уже давно пора, - заявила она и пояснила. – Судебная реформа, которую обещал Порошенко не словом, а делом – это все вранье.

Напомним, Савченко и Рубану грозит от 5 лет и до пожизненного лишения свободы за то, что они, по мнению следствия, планировали, обстрелять из миномета купол Верховной Рады с баржи, установленной на Днепре, а затем ворваться с группой вооруженных сторонников в здание парламента и добить там уцелевших после обстрела. Многими экспертами отмечается бредовость подобного обвинения. А некоторые считают, что Порошенко заранее так избавился от соперника на выборах президента, которые пройдут на Украине 31 марта сего года.

Савченко действительно хотела стать кандидатом в президенты. И созданная ею партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» выдвинула ее на своем съезде. Но Центризбирком Украины отказал ей в регистрации. Впрочем, не ей одной. Всего таких «отказников» насчитывается 47 человек, а 44-м разрешили получить этот статус. В результате избирательный бюллетень на предстоящих на Украине выборах президента станет одним из самых длинных в мире – 115 сантиметров.

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