«Я сидела в Москве со сломанным носом»: жена Башарова рассказала о его побоях

44-летний Марат Башаров, похоже, не особо унывает от публичного скандала вокруг его семьи. После того как его жена Елизавета подала на развод, артист отправился со своей дочкой Амели (ребёнок от первого брака актера) в театр. А перед этим выставил видео с новогодних каникул с дочкой, которые, судя по всему, они провели на горнолыжном курорте.

Жена Башарова эмоционально отреагировала на эту публикацию, оставив под ней комментарий, в котором подтвердила слова своего брата, который в прошлом году рассказывал СМИ, что артист сломал его сестре сначала палец, потом нос.

Почти сразу Башаров удалил этот комментарийФото: скриншот сайта

— Какой счастливый Новый год. А мы в это время в Москве. Я со сломанным носом, а Марсель (общий сын Марата и Елизаветы) с температурой под 40! — написала Башарову мать его сына.

Но актёр не стал отвечать на слова жены. Почти сразу Башаров удалил этот комментарий.

Напомним: это уже не первый случай, когда женщина обвиняют Марата Башарова в побоях. Ранее артист был женат на своей коллеге Екатерине Архаровой, которая тоже подала на развод после того, как Башаров ее жестоко избил.

Артист так и не признал свою вину. Хотя от Башарова тогда отвернулись многие коллеги.

— Башаров позорит артистическое сообщество, — высказывалась тогда о поступке актера тренер Татьяна Тарасова, которая знает Башарова, как участника телевизионных ледовых шоу. — Башаров должен знать отношение к нему людей. Столько времени прошло, а он до сих пор не извинился перед женой. Так ведут себя мерзавцы и поганцы.

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